Profeco lanza alerta sobre más de 13 mil vehículos Toyota debido a fallas; modelos y qué hacer

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la automotriz Toyota emitieron una alerta para la revisión de 13 mil 2026 vehículos en México debido a un problema de seguridad relacionado con los asientos.

La alerta afecta a varios modelos de la marca japonesa, por lo que se solicita acudan a revisión. Esta medida preventiva busca garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros, evitando riesgos durante la conducción.

¿Qué autos de Profeco tienen fallas de seguridad?

El llamado a revisión es para los vehículos modelo Sienna Híbrida de los años 2021 a 2025, los cuales presentan fallas en los tornillos de los asientos de la tercera fila. Estos “podrían no haber sido apretados correctamente ocasionando que el respaldo del asiento no funcione adecuadamente”, según un comunicado .

Toyota se comprometió a realizar la reparación totalmente gratis.

¿Cómo saber si tu coche es de los afectados?

Puedes comprobar si su automóvil cuenta con un llamado a revisión en la página web de la empresa automotriz . De igual manera, la firma anunció que buscará a los propietarios a través de cartas físicas enviadas a sus domicilios.

La empresa también notificó sobre una nueva campaña de revisión para los vehículos modelo LX 600, correspondientes a los años 2022 y 2023, cuyos detalles están disponibles en sus canales oficiales.

¿Cómo contactar a Profeco y a Toyota?

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial

Quienes estén interesados en contactar a Toyota Motor Sales de México lo pueden hacer vía correo electrónico en contacto@marcatoyota.com.mx, en su sitio de internet http://www.toyota.mx/ y al número telefónico 800 7 TOYOTA (869682).

