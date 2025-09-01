Pobladores incendian Garita de la Sedena en Cozumel; acusan a militar de abuso sexual infantil

Pobladores de Cozumel realizaron una enérgica protesta que terminó en el incendio de la Garita de la Sedena, luego de que una niña de solo 9 años de edad fue presuntamente agredida sexualmente por un militar del Ejército mexicano.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quintana Roo, Sedena y Seguridad Ciudadana de Cozumel anunciaron que realizaron la detención del militar señalado de abuso sexual contra una menor en Cozumel. Te contamos los detalles de lo ocurrido.

¿Qué pasó en la Garita de la Sedena de Cozumel?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Quintana Roo, el sábado pasado, una niña de nueve años había ingresado a la Guarnición Militar de Cozumel para vender chicharrones. Fue entonces, que notó que un militar identificado como Jairo “N” comenzó a seguirla. El militar terminó por abusar sexualmente de la menor dentro de las instalaciones de la Sedena y, tras lo ocurrido, sacó a la fuerza a la niña.

Fue entonces, que personas que paseaban por el malecón se dieron cuenta de lo que ocurría y rescataron a la menor que presentaba señales de abuso y raspones.

Al esparcirse la noticia, pobladores arribaron al lugar donde iniciaron una protesta. Los ánimos se enardecieron y los manifestantes comenzaron a lanzar piedras al interior de la base e incluso algunos hombres le prendieron fuego a las garitas de la entrada.

Aunque el general brigadier Armando Toscano Yáñez, comandante de la Guarnición Militar, intentó calmar los ánimos, los pobladores aprovecharon para saquear una tienda de la Sedena y otras tiendas de conveniencia. Una mujer resultó lesionada cuando algunos militares realizaron detonaciones al aire para tratar de dispersar a los manifestantes.

Detienen al militar acusado de cometer abuso sexual en contra de una menor de edad

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que se logró la detención del militar activo de la Sedena identificado como Jairo “N”, quien presuntamente había atacado sexualmente a la menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, la menor recibió atención médica y se le realizaron los estudios correspondientes para determinar el tipo de agravio sufrido. Asimismo, se especificó que la víctima recibió acompañamiento por parte del DIF .

El militar detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público a fin de que se determine su situación jurídica.

