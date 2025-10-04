Se forma la tormenta Priscilla en el Pacífico y amenaza con ser huracán; trayectoria EN VIVO y estados afectados

La tormenta tropical Priscilla se formó este sábado 4 de octubre frente a las costas del Pacífico mexicano, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El fenómeno, clasificado inicialmente como una “amplia tormenta tropical”, se ubica frente a los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, donde ya se han emitido alertas por lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Priscilla podría convertirse en huracán el domingo

Horas antes, el NHC indicó que se mantiene una vigilancia de tormenta tropical para parte de la costa suroeste del país, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo constante del sistema.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Priscilla se desplazará hacia el noroeste, además, podría fortalecerse a huracán categoría 1 durante el domingo, conforme se acerque a aguas más cálidas del océano Pacífico.

Estados bajo alerta por lluvias intensas

El SMN reportó que Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Baja California Sur son las entidades que registrarán los efectos más severos durante el fin de semana.

Se prevén lluvias puntuales intensas, rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas del Pacífico central.

Autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada y evitar zonas de riesgo, principalmente ríos, laderas y caminos rurales, ante el riesgo de deslaves e inundaciones.

Otra zona de baja presión frente a Chiapas y Oaxaca

Además de Priscilla, el SMN informó que una nueva zona de baja presión con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza frente a las costas de **Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Este sistema podría evolucionar en los próximos días y generar lluvias fuertes en el sureste y la Península de Yucatán, debido a la interacción con una vaguada en altura y canales de baja presión.

Condiciones adicionales: frente frío y viento en el norte

El frente frío 5 se extiende sobre el noroeste y norte del país, generando rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que la corriente en chorro subtropical impulsa nubosidad hacia el centro y occidente de México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.