México
Nota

Frente frío 5 y tormenta tropical Priscilla bajan las tempertauras; estados afectados y cantidad de lluvia que caerá

Te recomendamos que te quedes en tu casa descansando y disfrutando de un buen maratón de series y películas, pues el clima de hoy estará lluvioso por la tormenta tropical Priscilla.

Clima México domingo 5 de octubre 2025: frente frío y tormenta Priscilla
Archivo TV Azteca
2 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Si tienes planes para salir este domingo 5 de octubre, aquí te presentamos el clima de hoy en México. Ayer la tormenta tropical Priscilla afectó con lluvias intensas y el tiempo continuará igual. Te recomendamos que te quedes en tu casa descansando y disfrutando de un buen maratón de series y películas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica que la tormenta tropical Priscilla se desplaza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano y está provocando condiciones climáticas severas en varios estados del país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias torrenciales en Michoacán, intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, y fuertes en Nayarit. Además, se prevén rachas de viento de hasta 90 km/h y oleaje elevado, con olas de 4 a 5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otro lado, la onda tropical número 36 y una zona de baja presión atmosférica ocasionarán lluvias intensas en la península de Yucatán y el sureste del país.

También se pronostican lluvias fuertes en el noroeste, noreste y centro del país, debido a canales de baja presión combinados con la entrada de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México.

Finalmente, el frente frío número 5, que amaneció estacionario en el norte de Chihuahua, dejará de afectar al país durante la tarde.

¿En qué estados de México hay lluvias hoy domingo 5 de octubre de 2025?

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste)
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla y Yucatán
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Entidades donde hará calor hoy

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿En dónde hace frío hoy 5 de octubre?

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

