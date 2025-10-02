La millonaria multa que te puede traer poner música de Spotify en tu restaurante, bar o antro

Una práctica que podría parecer inofensiva, como lo es poner música de Spotify , puede acarrear una enorme multa gracias a lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor. Cabe aclarar que esto solo aplica para restaurantes, bares o cualquier establecimiento comercial.

Y es que la ley establece que cuando la música se utiliza en un espacio con fines de lucro (como un restaurante) se ejerce derecho de comunicación pública de las canciones reproducidas. Esto significa que el dueño del negocio deberá obtener una licencia para poder poner esa música y pagar regalías a los creadores, con la justificación de que su trabajo ayuda a que dicho local genere ganancias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dice la ley sobre poner música de Spotify en un restaurante?

De acuerdo con el diario El País, este tema se ha vuelto polémico en el norte de México, porque los dueños de los restaurantes denuncian cobros excesivos y operativos ilegales para sancionarlos por poner música de Spotify en sus negocios.

Según la Ley Federal del Derecho de Autor, para operar legalmente, los negocios necesitan la licencia de alguna de las sociedades de gestión colectiva que administran los derechos (algunas son la SACM, la SEMOXFON o la ANDI). De no contar con alguna de esas licencias, los comercios deberán pagar una multa muy costosa y, en el peor de los casos, una clausura de su local por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El gran enojo en el norte del país es que el IMPI ha realizado operativos para poner diferentes multas a los restaurantes, las cuales han ido desde los 5 mil hasta los 120 mil pesos mexicanos; argumentando que para determinar los costos, utilizan un sistema que considera el tamaño y el tipo de establecimiento, por lo que no hay un monto fijo.

Gracias a esto, empresarios han exigido una tarifa transparente y no una que, según ellos, es establecida “en secreto” y de manera arbitraria.

¿Cómo evitar la multa por poner música de Spotify?

La mayor recomendación para evitar cualquiera de estos problemas es utilizar música libre de derechos de autor en el establecimiento, además de sustituirla por transmitir canales de música en servicios de televisión por cable.