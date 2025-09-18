Lista de todos los días festivos de descanso y asueto que restan del 2025

El año llega a su recta final, pero aún quedan unos cuántos días festivos para que tomes un descanso y disfrutes de un puente junto a tu familia o amigos; aunque también si te toca trabajar, te decimos cuánto te deben pagar, según la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuántos días feriados o de descanso obligatorio quedan de 2025?

Ya solo quedan poco más de 3 meses para que termine el año, pero aún hay muchas celebraciones en puerta y los días feriados oficiales son:

Tercer lunes de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana



El 25 de diciembre por la celebración de Navidad no se trabaja y tampoco hay clases.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en días feriados?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo , las personas que tengan que trabajar en días de descanso obligatorio tendrán que recibir un salario triple, es decir su sueldo normal de un día y dos más.

Además, si el descanso obligatorio cae en domingo, se debe pagar la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Día de Muertos es feriado?

Es muy importante señalar que el 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos y en muchos casos por política o tradición es día de descanso; sin embargo en la ley no esta establecido como un día feriado.

Días que se suspenderán clases en nivel básico

En el caso de los estudiantes de nivel básico, el 31 de octubre no tendrán clases porque habrá Junta de Consejo Técnico, por lo que disfrutarán de un fin de semana largo.

Posteriormente el 17 de novimebre tampoo habrá clases por las celebraciones de la Revolución Mexicana.

A partir del 22 de diciembre comienzan las vacaciones de invierno y concluyen el 11 de enero.

Así que ya puedes ir planeando tus vacaciones o una escapada para los puentes que quedan y así prepararte para comenzar el nuevo año.

