Alumnos del Cetis 78 de Tamaulipas golpean a director del plantel
Elementos de seguridad de Tamaulipas tuvieron que intervenir luego de las agresiones de los alumnos contra el director del Cetis 78; lo acusan de abuso sexual.
- Varios alumnos agredieron físicamente al director del Cetis 78
- Los alumnos habían denunciado casos de agresión sexual por parte del director
- Los estudiantes comenzaron a golpear al docente del Cetis 78
- Autoridades tuvieron que ingresar al plantel para resguardar al director del plantel agredido
- El docente presentó lesiones en el rostro derivado del ataque
- Estudiantes exigen que se atiendan sus demandas
