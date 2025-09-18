inklusion.png Sitio accesible
Alumnos del Cetis 78 de Tamaulipas golpean a director del plantel

Elementos de seguridad de Tamaulipas tuvieron que intervenir luego de las agresiones de los alumnos contra el director del Cetis 78; lo acusan de abuso sexual.

Publicado por: Yael Toribio

  • Varios alumnos agredieron físicamente al director del Cetis 78
  • Los alumnos habían denunciado casos de agresión sexual por parte del director
  • Los estudiantes comenzaron a golpear al docente del Cetis 78

  • Autoridades tuvieron que ingresar al plantel para resguardar al director del plantel agredido
  • El docente presentó lesiones en el rostro derivado del ataque
  • Estudiantes exigen que se atiendan sus demandas

