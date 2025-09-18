Alumnos del Cetis 78 de Tamaulipas golpean a director del plantel

Varios alumnos agredieron físicamente al director del Cetis 78

Los alumnos habían denunciado casos de agresión sexual por parte del director

Los estudiantes comenzaron a golpear al docente del Cetis 78

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Autoridades tuvieron que ingresar al plantel para resguardar al director del plantel agredido

El docente presentó lesiones en el rostro derivado del ataque

Estudiantes exigen que se atiendan sus demandas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.