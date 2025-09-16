El altísimo impuesto que pagarán juguetes para Navidad y Reyes Magos

Los videojuegos con contenido violento no serán los únicos que subirán de precio en el próximo 2026 en México, pues el proyecto de presupuesto presentado por Claudia Sheinbaum también contempla el incremento al impuesto de juguetes que se suelen comprar en temporadas como Navidad, Reyes Magos y demás.

De acuerdo con el proyecto presentado por la presidenta de México, el impuesto que pagarían las y los mexicanos por la compra de juguetes a partir del próximo año es del 35%, lo cual anticipa el encarecimiento de varios productos que antes tenían entre el 0 y el 15% de gravámen.

Alicia Salgado analiza el aumento a los impuestos en México, contemplados en el Paquete Económico 2026 [VIDEO] Los refrescos, la comida chatarra, los videojuegos y muchos más productos aumentarán su costo en el 2026, además de otras medidas contempladas en el Paquete Económico

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tipos de juguetes que subirán de precio en México en 2026

En caso de que el proyecto sea aprobado en el Congreso de México, algunos de los juguetes que podrían subir de precio por el nuevo impuesto son aquellos que sean importados de países como China, India, Japón, Vietnam, Rusia, Malasia y demás.

En general, productos como los siguientes podrían incrementar de costo en México:

Muñecas

Coches de juguete

Rompecabezas

Juegos de destreza

Pelotas y balones

Juguetes a control remoto

¿Cuánto costarán ahora los juguetes en México?

Con el incremento del 35% al impuesto de juguetes, el costo de varios artículos se podrían encarecer en cientos de pesos en el mercado nacional. Algunos de estos podrían ser los siguientes:

Carros a control remoto: de un promedio de 199 a 268.65 pesos

Figuras Dollhouse: de 223 a 301.05 pesos

Juguetes coleccionables de Toy Story: de 390 a 526 pesos

Muñecas y muñecos de diferentes tipos: de 200 a 270 pesos

Es importante señalar que estos costos son en promedio tomando en cuenta el valor que se les coloca en plataformas como Mercado Libre, Amazon y demás tiendas en línea dentro de nuestro país.

¿A qué productos se les subirán los impuestos en México?

Más allá de los juguetes y videojuegos, el incremento de los impuestos en México también podrían encarecer los siguientes productos a lo largo y ancho del país:

Refrescos

Gasolina

Cigarros

Industria textil

¿Por qué se busca incrementar los impuestos en México?

A pesar de que a lo largo de sus promesas de campaña la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que no subiría los impuestos del país, el incremento a estos cobros se dan con la finalidad de recaudar más fondos y “fomentar hábitos más saludables”.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.