Así opera el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Marina
Este equipo es la primera respuesta ante emergencia de auxilio de la población civil y están bajo el control administrativo y operativo de la Armada de México,
Realizan operaciones de búsqueda, localización, acceso, estabilización y rescate de personas.
Están capacitados y entrenados en diversas técnicas de recate de personas como:
- Sistema de Comando de Incidentes.
- Análisis Estructural
- Búsqueda Técnica Electrónica
- Atención Médica Pre-Hospitalaria.
- Rescate vertical.
- Espacios Confinados.
- Extracción Vehicular.
- Estructuras Colapsadas.
- Rescate Acuático.
- Binomios Caninos de Rescate.