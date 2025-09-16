inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Video

Así opera el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Marina

Este equipo es la primera respuesta ante emergencia de auxilio de la población civil y están bajo el control administrativo y operativo de la Armada de México,

Compartir:
Publicado por: Itandehui Cervantes

Realizan operaciones de búsqueda, localización, acceso, estabilización y rescate de personas.

Están capacitados y entrenados en diversas técnicas de recate de personas como:

  • Sistema de Comando de Incidentes.
  • Análisis Estructural
  • Búsqueda Técnica Electrónica
  • Atención Médica Pre-Hospitalaria.
  • Rescate vertical.
  • Espacios Confinados.
  • Extracción Vehicular.
  • Estructuras Colapsadas.
  • Rescate Acuático.
  • Binomios Caninos de Rescate.
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!