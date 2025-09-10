Calles cerradas por bloqueos y marchas en CDMX este miércoles

Durante todo el día de hoy se llevarán a cabo marchas, manifestaciones y bloqueos en 5 alcaldías de la CDMX, por lo que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) recomendó a los automovilistas tomar previsiones y evitar avenidas como Paseo de la Reforma y Juárez pues serán algunas de las que tendrán más afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

Durante el día en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico y Av. Ing. Eduardo Molina 1577, Col. Salvador Diaz Mirón.

06:00 horas Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera.

06:30 horas Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, Col. Tepeyac Insurgentes.

07:00 horas Av. Juárez s/n, colonia Centro Histórico.

10:00 horas Liverpool 136, colonia Juárez; Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico; Donceles y Allende, colonia Centro Histórico; Av. Insurgentes Sur 1971, colonia Guadalupe Inn.

11:00 horas Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez. Rumbo a Abraham González 48, colonia Juárez; Plaza de la Constitución s/n, Centro Histórico; Carretera Picacho-Ajusco 714, colonia Fuentes del Pedregal.

12:00 horas Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Constituyentes 947, colonia Belén de las Flores.

13:00 horas Milán 22, colonia Juárez; Av. Juárez 50, colonia Centro.

17:00 horas Calz. Acoxpa y Canal de Miramontes, colonia Coapa.

Alcaldías de CDMX con afectaciones por concentraciones

Alcaldía Cuauhtémoc: 12 manifestaciones

Alcaldía Gustavo A. Madero: 2 concentraciones

Alcaldía Álvaro Obregón: 2 bloqueos

Alcaldía Tlalpan: 2 manifestaciones

Alcaldía Iztapalapa: 2 rodadas

Rodadas previstas para este miércoles 10 de septiembre

Además de los bloqueos y manifestaciones habrá rodadas en las siguientes zonas:

20:30 horas en Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II.

21:00 horas en Av. Adolfo López Mateos y Av. Texcoco, colonia Juan Escutia.

21:30 horas en Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado? [VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.