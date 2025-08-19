Se descarrila convoy del Tren Maya en tramo de Mérida a Cancún

El Tren Maya fue una de las obras más importantes del sexenio pasado, con una inversión de millones de pesos. Recién se inauguró el 15 de diciembre del 2023 y acaba de sufrir un accidente en el que se descarriló en el tramo de Mérida - Cancún.

La unidad se salió de las vías en Izamal, Yucatán; al momento se desconoce si hay personas lesionadas. Recordemos que el Tren Maya se divide en 7 tramos de recorrido; en esta ocasión, el accidente afectó el Tramo 3 y 4, saliendo de Calkiní (Campeche), pasando por Mérida (Yucatán) y llegando hasta Cancún (Quintana Roo).

Se espera el reporte oficial de las autoridades para conocer más detalles.

🚨#AlertaADN



El Tren Maya se descarriló en Izamal, Yucatán, mientras hacía su recorrido en el tramo de Mérida a Cancún. Al momento se desconoce si hay personas lesionadas

Accidente en el Tren Maya el 19 de agosto, ¿qué pasó?

Hasta ahora, se sabe que dos unidades del Tren Maya colisionaron en la estación de Izamal, en Yucatán; se estima que fue provocado por un error humano por parte del centro de control.

¡Descarrilado!



Así la realidad del “Nuevo” Tren Maya en plenas vacaciones. 😩🚇🚈🛤️



📸: Estación Izamal, en Yucatán.

Tren Maya ha registrado otros problemas

Recordemos que, durante sus primeros meses de operación, el Tren Maya tuvo problemas de operación, específicamente, por la pérdida de potencia en las máquinas que impulsan los vagones.

Asimismo, se registraba sobrecalentamiento en motores, fallas en neumáticos, desconexiones de comunicación y retrasos. Ahora, dos años después de su inauguración, también hay un descarrilamiento de un convoy del tren.

¿Cuánto cuesta un boleto del Tren maya?

En este caso, el precio de un boleto para el Tren Maya depende completamente de la ruta, la clase (turista o premier) y si es para un mexicano o para un extranjero.

Así, el costo de un boleto para el Tren Maya para un mexicano puede ir de los $253 a los $735 pesos, aunque para un extranjero la tarifa sería más elevada.

El recorrido del Tren Maya

La ruta total del Tren Maya tiene un recorrido total de 1,554 kilómetros. Comienza en Palenque, Chiapas, y va hacia el noroeste en Cancún, Quintana Roo, por dos rutas que rodean toda la península de Yucatán.

Los estados por donde pasa son Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, llegando a los principales destinos turísticos que hay en todas las entidades.

