Pronostican granizadas y lluvia fuerte en 11 alcaldías de la CDMX hasta la noche

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dio a conocer que se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia intensa en 11 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), las cuales incluso podrían tener presencia de caída de granizo durante toda la tarde y parte de la noche de este sábado 11 de abril.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que se informó que se comenzó a tener presencia de lluvia desde las 13:00 horas, esto en diferentes puntos de alcaldías como la Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y demás.

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Alcaldías de la CDMX con pronóstico de lluvia y granizada

De acuerdo con la información emitida por la misma SGIRPC, se prevé que la lluvia en CDMX afecte a las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Es importante mencionar que se dio la alerta de peligros asociados como encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas sobre las vialidades.

¿Hasta qué hora lloverá en CDMX este 11 de abril?

De acuerdo con la alerta emitida por las autoridades capitalinas, la alerta amarilla estará activa al menos hasta las 21:00 horas, tiempo en el cual se prevé lluvia de entre 15 a 29 mm en las demarcaciones antes señaladas.

Vale la pena mencionar que a pesar de que la alerta se activó en 11 alcaldías, las lluvias podrían hacerse presente en otras demarcaciones de la misma capital de la República.

Recomendaciones por pronósticos de lluvia en CDMX

Las recomendaciones de las autoridades ante la alerta amarilla son las siguientes:

Retira la basura de coladeras al interior y fuera de los hogares

Cierra puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar impermeables o paraguas al salir de casa

Se registra fuerte granizada en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX; hay alerta por lluvia

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