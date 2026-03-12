Van más de 200 desaparecidos en Sinaloa en 2026; se duplican casos en el gobierno de Rubén Rocha

Una recámara vacía, las risas que ya no están, el silencio que queda en la casa cuando un ser querido no vuelve, simplemente, no se pueden ignorar. De la misma manera, no se pueden ignorar más de 200 denuncias de desaparecidos en Sinaloa, tan solo en lo que va del 2026.

Las estadísticas no mienten y revelan que durante la administración del morenista Rubén Rocha Moya las denuncias por desaparición forzada se han duplicado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Sinaloa enfrenta ola de desapariciones y violencia

Salir a las calles en Sinaloa se ha convertido en un acto de valentía, pues hemos sido testigos de que el simple hecho de salir a comprar leche a un gatito puede costar la vida, tal y como ocurrió con Ricardo Mizael, de solo 16 años de edad.

Los sinaloenses viven día con día este peligro latente de recibir una bala pérdida, de ser víctima de un "levantón por error", de encontrar un rostro conocido en una ficha de búsqueda pegada en un poste. Esa es la realidad que el gobierno de Rubén Rocha Moya no ha podido cambiar.

Ante la ineficacia de las autoridades, los mismos ciudadanos han tenido que modificar su estilo de vida para protegerse y no engrosar las cifras de desapariciones forzadas del estado.

”...Se recomienda no andar muy noche, refugiarse temprano en su casa y pues cuidarse lo más que pueda uno porque al salir de casa no sabe qué se pueda encontrar uno…”, comentó Esteban, un habitante de Sinaloa.

Activistas señalan falta de resultados de Ruben Rocha

Por su parte, la activista Rosa Neris denuncia que, lejos de disminuir, la desaparición forzada ha ido en aumento durante los dos años de la administración de Rubén Rocha. En tan solo dos meses del 2026, se registraron 206 denuncias por desaparición forzada en la entidad, siendo Culiacán y Mazatlán, los municipios con mayor incidencia.

Grupos de activistas denuncian que este delito es consecuencia de entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados.

Finalmente, la activista señala que el gobierno de Rocha Moya no atiende tampoco la prevención del delito, por lo que los grupos de activistas son los que han intentado tener presencia en las escuelas para advertir a los jóvenes acerca de los peligros de caer en vacantes de trabajo falsas.

En 2025, el caso Rancho Izaguirre destapó el modus operandi de los integrantes del CJNG, que consistía en atraer a jóvenes a través de vacantes de trabajo falsas publicadas en redes sociales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

