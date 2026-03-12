Es oficial: Beca Rita Cetina 2026 revela cuándo llegarán las tarjetas para recibir el apoyo de $2,500 pesos

Luego de la apertura del período de registro para la Beca Rita Cetina en 2026, el pasado 2 de marzo, las familias de los estudiantes se mantienen atentas a la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que este plástico es indispensable para recibir los depósitos del programa educativo.

Ante esto, autoridades federales han informado que la distribución se realizará en verano de este año, pero sin definir un día exacto.

Meses en que entregarán la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026

De acuerdo con información difundida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026 se dará en los meses de junio y julio.

La entrega se realizará mediante asambleas informativas organizadas en las escuelas, donde participarán trabajadores gubernamentales. Durante estas reuniones se informará a madres, padres o tutores sobre el funcionamiento del programa y se entregará la tarjeta con la que se recibirán los depósitos del apoyo.

Las autoridades han señalado que el proceso se realizará de forma escalonada por sedes educativas y comunidades para evitar saturaciones y facilitar el trámite a las familias beneficiarias.

📌 Rita Cetina (Primaria) | Nuevo ingreso

🗓️ Registro en línea: 2–19 marzo

💳 Tarjeta: junio o julio

Cuándo se recibe el primer depósito de la Beca Rita Cetina

Después de recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, el depósito del apoyo económico no se refleja de manera inmediata. Primero debe completarse el proceso de activación del plástico dentro del sistema del programa.

Generalmente deben esperar entre 15 y 20 días para que la tarjeta se active y llegue el primer depósito.

Los pagos se dispersan posteriormente de forma escalonada según la primera letra del apellido, como ocurre con otros programas del Bienestar, siendo el mes de agosto la fecha estimada hasta el momento.

En el caso de estudiantes de primaria, el apoyo económico será de $2,500 pesos por estudiante, y el cual tendrá como destino apoyar en la compra de útiles y uniformes escolares.

Las familias beneficiarias pueden consultar información sobre fechas de entrega, sedes y estatus del apoyo mediante los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar o durante las asambleas informativas que se realizarán en los planteles educativos.

