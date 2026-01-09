CAMe suspende la Contingencia Ambiental en el Valle de México hoy 9 de enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de este viernes 9 de enero de 2026.

La contingencia se levantó debido a que disminuyeron los contaminantes que ponen en riesgo la salud de la población, especialmente, la de niños y adultos mayores. Ante esta situación, te informamos cuáles son los autos que ya pueden circular en la CDMX y Edomex.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se suspendió la contingencia ambiental?

De acuerdo con las autoridades, se levanta la contingencia ambiental debido a que las concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el programa.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión que se encuentra sobre el centro del país perdió intensidad, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento en el Valle de México.

¿Cuáles son los autos que no pueden circular este viernes 9 de enero?

Durante la tarde del jueves 8 de enero, la CAMe dio a conocer que se activaba la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, debido a los altos índices de ozono. En el último reporte de las 20:00 horas, las autoridades tomaron la decisión de mantener la contingencia ambiental.

Este viernes 9 de enero a los niveles de contaminantes disminuyeron de forma satisfactoria, por lo que se suspende el Doble Hoy No Circula en el Valle de México y, el programa funciona de manera normal, tanto en el Valle de México y la zona metropolitana como en el Valle de Toluca. Los autos que no circulan normalmente los viernes son los siguientes:



Engomado: azul

Placas terminación 9 o 0

Hologramas 1 y 2

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.