Incendios como en Los Ángeles y las catástrofes que pueden generar los vientos de Santa Ana en Tijuana

Autoridades de Protección Civil del estado de Baja California emitieron una alerta en la zona de Tijuana por la presencia de la condición climatológica conocida como vientos de Santa Ana, la cual se origina en las planicies de Nevada en Estados Unidos (EUA), pudiendo generar rachas de viento seco y cálido de hasta 100 kilómetros por hora.

Este evento meteorológico es de alta relevancia a nivel nacional e internacional, pues sus condiciones están relacionadas con los incendios que se generaron en Los Ángeles, EUA a finales del pasado 2024 e inicios del presente año y los cuales dejaron pérdidas humanas y económicas.

¿Qué son los vientos de Santa Ana?

De acuerdo con el mismo Gobierno de México, los vientos de Santa Ana son condiciones del clima que provocan rachas extremadamente secas y calientes sobre California, EUA y el norte de Baja California en nuestro país, esto principalmente en otoño y principios de invierno.

Se señala que éstos tienen su origen principalmente en una zona de alta presión sobre la Gran Cuenca y el desierto superior de Mojave en California. Es a raíz de ello, que a medida que atraviesan las zonas montañosas, pueden alcanzar la fuerza de huracanes.

Las catástrofes que pueden generar

Incendios forestales

Incendios en hogares y zonas urbanas

Problemas de salud severos por los gases contaminantes

Riesgos para la infraestructura

Recomendaciones por los vientos de Santa Ana en Baja California

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, Protección Civil del estado de Baja California señaló que se esperan rachas de viento de entre 40 y 72 kilómetros por jora en la entidad, por lo cual recomendaron lo siguiente:

Evitar hacer actividades con fuego al aire libre

No arrojar colillas de cigarro en áreas verdes o con vegetación

Mantener limpias de maleza las zonas aledañas al hogar

No quemar basura, pastizales, ni hacer fogatas

Por su parte, el Gobierno de México también sugiere mantenerse alejados de anuncios espectaculares u objetos grandes como árboles, postes de luz, palmeras, cables y cualquier artículo que pueda caer sobre la calle por motivos de las rachas de viento.

¿Cuándo termina esta condición meteorológica en Baja California?

Es importante señalar que estas condiciones del clima están previstas hasta el término de esta segunda semana de diciembre de 2025, sin embargo, Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse informados sobre las condiciones del clima en los próximos días.

