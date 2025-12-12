Lanzan proyecto de la Línea 5 del Mexibús que irá de El Rosario a Lechería

inklusion.png Sitio accesible
La nueva Línea del Mexibús permitirá un transporte rápido y eficiente que beneficiará a más de cien mil usuarios que se trasladan del Edomex a la CDMX.

Habrá nueva línea del Mexibús
Línea 5 del Mexibús|Facebook: Transporte de México
Notas,
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se están ampliando las opciones de transporte público que conecte con el Edomex y la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la construcción de la Línea 5 del Mexibús que conectará Lechería con la estación del Metro El Rosario que beneficiará a más de cien mil usuarios al día.

Estaciones de la Línea 5 del Mexibús

Esta nueva línea tendrá una extensión total de 29.41 kilómetros y operará con autobuses articulados de tránsito rápido que circularán por un carril confinado en las siguientes avenidas:

  • José López Portillo
  • Vía Gustavo Baz
  • Las Armas Norte
  • Avenida de las Culturas

Contará con 31 estaciones, 28 estaciones nuevas, una estación existente (La Quebrada) y dos terminales:

  • Lechería
  • La Quebrada
  • Pensamiento
  • Azalea
  • Parque Industrial
  • Antiguo Camino a Minas
  • Melchor Ocampo
  • Lago Guadalupe
  • CRIT
  • Camino San Mateo
  • Orquídeas
  • Tequexquináhuac
  • José Ma. Morelos
  • Toltecas
  • Henry Ford
  • De Los Jinetes
  • Filiberto Gómez
  • Mario Colín
  • Recursos hidráulicos
  • Galeana
  • Hidalgo
  • Abraham Lincoln
  • Viveros de la Colina
  • Ignacio Zaragoza
  • Santa Mónica
  • Puente de Vigas
  • Las Armas
  • Río Blanco
  • Hidrógeno
  • Colegio de Bachilleres 1
  • El Rosario

Además conectará con la Línea 2 del Mexibús , Líneas 6 y 7 del Metro CDMX, Línea 6 del Metrobús, Línea 6 del Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano y tendrá una extensión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuándo se inaugurará la Línea 5 del Mexibús?

Con la construcción de esta línea se busca ofrecer un servicio rápido, confiable y con tecnología de bajas emisiones pues ayudará a mejorar la calidad del aire y la eficiencia energética del sistema metropolitano. Se espera que la obra concluya en dos años por lo que estaría lista en 2028.

Líneas del Mexibús

Actualmente el Mexibús cuenta con 4 líneas:

  • 1 que va de Ciudad Azteca en Ecatepec a Ojo de Agua en Tecámac
  • 2 va de Las Américas en Ecatepec a La Quebrada en Cuautitlán Izcalli
  • 3 conecta a Chimalhuacán y Nezahualcóyotl con el CETRAM de Pantitlán en la CDMX
  • 4 va de Tecámac a Indios Verdes

Aplican multas en Ecatepec para quienes invadan carril de Mexibús

Transporte público

