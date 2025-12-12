Lanzan proyecto de la Línea 5 del Mexibús que irá de El Rosario a Lechería

En la CDMX se están ampliando las opciones de transporte público que conecte con el Edomex y la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la construcción de la Línea 5 del Mexibús que conectará Lechería con la estación del Metro El Rosario que beneficiará a más de cien mil usuarios al día.

Estaciones de la Línea 5 del Mexibús

Esta nueva línea tendrá una extensión total de 29.41 kilómetros y operará con autobuses articulados de tránsito rápido que circularán por un carril confinado en las siguientes avenidas:

José López Portillo

Vía Gustavo Baz

Las Armas Norte

Avenida de las Culturas

Contará con 31 estaciones, 28 estaciones nuevas, una estación existente (La Quebrada) y dos terminales:

Lechería

La Quebrada

Pensamiento

Azalea

Parque Industrial

Antiguo Camino a Minas

Melchor Ocampo

Lago Guadalupe

CRIT

Camino San Mateo

Orquídeas

Tequexquináhuac

José Ma. Morelos

Toltecas

Henry Ford

De Los Jinetes

Filiberto Gómez

Mario Colín

Recursos hidráulicos

Galeana

Hidalgo

Abraham Lincoln

Viveros de la Colina

Ignacio Zaragoza

Santa Mónica

Puente de Vigas

Las Armas

Río Blanco

Hidrógeno

Colegio de Bachilleres 1

El Rosario

Además conectará con la Línea 2 del Mexibús , Líneas 6 y 7 del Metro CDMX, Línea 6 del Metrobús, Línea 6 del Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano y tendrá una extensión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuándo se inaugurará la Línea 5 del Mexibús?

Con la construcción de esta línea se busca ofrecer un servicio rápido, confiable y con tecnología de bajas emisiones pues ayudará a mejorar la calidad del aire y la eficiencia energética del sistema metropolitano. Se espera que la obra concluya en dos años por lo que estaría lista en 2028.

Líneas del Mexibús

Actualmente el Mexibús cuenta con 4 líneas:

1 que va de Ciudad Azteca en Ecatepec a Ojo de Agua en Tecámac

2 va de Las Américas en Ecatepec a La Quebrada en Cuautitlán Izcalli

3 conecta a Chimalhuacán y Nezahualcóyotl con el CETRAM de Pantitlán en la CDMX

4 va de Tecámac a Indios Verdes

