Lanzan proyecto de la Línea 5 del Mexibús que irá de El Rosario a Lechería
La nueva Línea del Mexibús permitirá un transporte rápido y eficiente que beneficiará a más de cien mil usuarios que se trasladan del Edomex a la CDMX.
En la CDMX se están ampliando las opciones de transporte público que conecte con el Edomex y la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la construcción de la Línea 5 del Mexibús que conectará Lechería con la estación del Metro El Rosario que beneficiará a más de cien mil usuarios al día.
Estaciones de la Línea 5 del Mexibús
Esta nueva línea tendrá una extensión total de 29.41 kilómetros y operará con autobuses articulados de tránsito rápido que circularán por un carril confinado en las siguientes avenidas:
- José López Portillo
- Vía Gustavo Baz
- Las Armas Norte
- Avenida de las Culturas
Contará con 31 estaciones, 28 estaciones nuevas, una estación existente (La Quebrada) y dos terminales:
- Lechería
- La Quebrada
- Pensamiento
- Azalea
- Parque Industrial
- Antiguo Camino a Minas
- Melchor Ocampo
- Lago Guadalupe
- CRIT
- Camino San Mateo
- Orquídeas
- Tequexquináhuac
- José Ma. Morelos
- Toltecas
- Henry Ford
- De Los Jinetes
- Filiberto Gómez
- Mario Colín
- Recursos hidráulicos
- Galeana
- Hidalgo
- Abraham Lincoln
- Viveros de la Colina
- Ignacio Zaragoza
- Santa Mónica
- Puente de Vigas
- Las Armas
- Río Blanco
- Hidrógeno
- Colegio de Bachilleres 1
- El Rosario
Además conectará con la Línea 2 del Mexibús , Líneas 6 y 7 del Metro CDMX, Línea 6 del Metrobús, Línea 6 del Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano y tendrá una extensión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
¿Cuándo se inaugurará la Línea 5 del Mexibús?
Con la construcción de esta línea se busca ofrecer un servicio rápido, confiable y con tecnología de bajas emisiones pues ayudará a mejorar la calidad del aire y la eficiencia energética del sistema metropolitano. Se espera que la obra concluya en dos años por lo que estaría lista en 2028.
Líneas del Mexibús
Actualmente el Mexibús cuenta con 4 líneas:
- 1 que va de Ciudad Azteca en Ecatepec a Ojo de Agua en Tecámac
- 2 va de Las Américas en Ecatepec a La Quebrada en Cuautitlán Izcalli
- 3 conecta a Chimalhuacán y Nezahualcóyotl con el CETRAM de Pantitlán en la CDMX
- 4 va de Tecámac a Indios Verdes
