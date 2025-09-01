La leche con más proteína del mercado según estudio de la Profeco

La leche es uno de los productos de la canasta básica indispensables en los hogares de las familias mexicanas con niños, pues se trata de un alimento que ayuda al sano crecimiento de los pequeños. Por esta razón, es importante adquirir una leche con una buena cantidad de proteína.

Si te estás preguntando, ¿cuál es la mejor leche a la venta en México? Te encantará saber que la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) publicó un estudio al respecto en agosto de 2025. Te contamos cuáles son las conclusiones de la dependencia.

Esto calificó el estudio de Profeco sobre leches

La Profeco publicó en la Revista del Consumidor de agosto su más reciente estudio en el que califica la calidad de 85 productos ultrapasteurizados a la venta en México, para determinar cuáles son las marcas de leche que contienen la mayor cantidad de proteína , cuáles cumplen con lo que declaran en su etiquetad y la cantidad real de leche que contienen y su valor nutrimental.

Las normas en México establecen que un litro de leche debe de contener mínimo 30 gramos de proteína. Los productos que se analizaron son los siguientes:

17 l eches enteras

4 leches enteras deslactosadas

11 leches parcialmente descremadas

12 leches parcialmente descremadas deslactosadas

2 leches parcialmente descremadas evaporadas

6 leches semidescremadas

7 leches semidescremadas deslactosadas

6 leches descremadas

6 leches descremadas deslactosadas

9 productos lácteos combinados con grasa vegetal

4 productos lácteos combinados con grasa vegetal deslactosados

deslactosados 1 bebida láctea con grasa vegetal

¿Cuál es la marca de leche con más proteína según Profeco?

Tras un exhaustivo análisis realizado por el Laboratorio de la Profeco, las marcas de leche que destacaron por su aporte de proteína son los siguientes:

ALPURA PRO descremada / Proteína (g/100 ml): 5.7

ALPURA PRO descremada deslactosada adicionada con vitaminas / Proteína (g/100 ml): 5.7

ALPURA PRO descremada deslactosada adicionada con fibra y vitaminas / Proteína (g/100 ml): 5.5

LALA 100 + Proteína / Proteína (g/100 ml): 5.4

LALA 100 + Calcio / Proteína (g/100 ml): 5.4

Estas leches se colocan por encima de las opciones a la venta en México, pues tienen un alto contenido de proteínas que ayudan al crecimiento saludable de los niños.

¿Cuáles son los beneficios de consumir leche?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que la leche de vaca aporta nutrientes esenciales como calcio y vitaminas que benefician la salud ósea, la función muscular y la visión, mientras que sus proteínas contribuyen a la sensación de saciedad y al control de peso.

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconocen a la leche como un alimento natural completo, ideal para una dieta equilibrada y para complementar la ingesta de otros alimentos esenciales.

Así que si quieres comprar un producto de calidad que ofrezca a tu familia la nutrición adecuada, sigue las recomendaciones de la Profeco e incluye en la dieta de tu hogar una de las leches que sí aportan una buena cantidad de proteínas.

