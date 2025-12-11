Suspenden clases en Puebla por celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe

En el marco de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe en México, el gobernador de Puebla , Alejandro Armenta, informó que giró la instrucción a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado para suspender las clases en la entidad este próximo viernes 12 de diciembre.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la misma SEP de Puebla, que se informó que oficialmente quedaron suspendidas las actividades de los trabajadores de base por motivos de las celebraciones religiosas en la entidad.

¿Qué alumnos no tendrán clases en Puebla este 12 de diciembre?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades educativas de Puebla , las clases quedaron suspendidas en todos los planteles incorporados a la SEP, esto gracias al descanso que se le otorgó a las y los trabajadores de base en la entidad.

Es por ello que planteles de educación básica y media superior, deberán suspender sus actividades previstas para este viernes 12 de diciembre, fecha en la que se celebra a la Virgen de Guadalupe en nuestro país.

¿Por qué suspendieron clases en Puebla?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado de la SEP de Puebla , las clases quedaron suspendidas en atención a las actividades que se realizarán en la entidad por motivos de las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe.

En atención a que el día 12 de diciembre es una fecha especial para la mayoría de los mexicanos (...) he dado la instrucción al Secretario de Educación Pública del Estado, para que se les autorice la suspensión de actividades se lee en el comunicado.

¿Cuándo inician las vacaciones decembrinas en Puebla este 2025?

Vale la pena mencionar que este día de asueto del 12 de diciembre, ocurre tan solo una semana antes del inicio de las vacaciones decembrinas en la entidad, las cuales darán inicio formalmente el lunes 22 de este mismo mes.

Será hasta el martes 6 de enero del próximo 2026, que las y los estudiantes de Puebla deberán regresar a sus actividades estudiantiles tal y como lo marca el calendario de las autoridades educativas.

