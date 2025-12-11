Con “derechos de autor”; el dueño de la imagen de la Virgen de Guadalupe en 2025

A pesar de que la imagen de la Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos religiosos más importantes dentro de México y otras partes del mundo, la misma ha sido objeto de disputas legales en relación a sus derechos de autor para poder realizar la explotación comercial en nuestro país.

Fue en el año 2002 que las disputas legales por los derechos de imagen de la Virgen “Morenita” sacudieron a la opinión pública de México, esto luego de que el empresario chino Wu You Lin realizara el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el uso comercial de este símbolo religioso.

Gracias a esta acción, el empresario extranjero contó con el “monopolio” de explotación comercial de la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta el 2012, año en el cual se perdió el registro de conformidad con las leyes de nuestro país.

🎶🕊️ Muchos llegan para dar gracias, pedir milagros o cumplir mandas, llevando imágenes, estandartes y fe en el corazón, mientras entonan “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe 🎤 pic.twitter.com/iPxU0xH90d — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 11, 2025

¿Quién tiene los derechos de imagen de la Virgen de Guadalupe?

A pesar de lo antes mencionado, es importante aclarar que en pleno 2025 no se ha hecho público si la imágen de la Virgen de Guadalupe cuenta con un dueño específico para la explotación comercial del símbolo religiosos.

Sin embargo, con el paso de los años se han dado a conocer casos en los que la misma Iglesia habría otorgado los derechos de imágen a una empresaria, la cual terminó por realizar denuncias por defraudación en la transacción.

Es por ello que de momento, la imagen de la Virgen Morenita es de dominio público, es decir, que cualquier persona o empresa puede utilizar la silueta religiosa sin requerir la autorización de algún particular o privado.

¿Cuántos “dueños” ha tenido la imagen de la Virgen?

Más allá del caso del empresario chino Wu You Lin, se supo que en el año 2003 la empresaria María Teresa Herrera Fedyk obtuvo los derechos de la imagen de la Virgen tras pagarle una importante cantidad a la Basílica de Guadalupe.

Tras ello, medios nacionales señalaron que la misma María Teresa reveló que la Basílica había vendido los derechos comerciales a Othón Corona, por lo que él era el legítimo propietario hasta ese momento.

