Nuevas normas sobre recolección y reciclaje reconocen trabajo y riesgos en México

El Senado de la República dio luz verde a la Ley General de Economía Circular , un marco jurídico que busca extender la vida útil de productos, minimizar residuos y fomentar su recuperación y valorización para conservar el medio ambiente.

Con 111 votos a favor, los senadores respaldaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados. El proyecto de decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor.

Principales cambios y mecanismos de la recolección y reciclaje en México

La ley reformará y adicionará diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el fin de establecer una estrategia nacional que articule a todos los niveles de gobierno en la gestión de residuos y la promoción de la economía circular.

Entre las principales características de la nueva legislación se destaca la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos entre la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Este sistema será clave para garantizar el cumplimiento de los principios y objetivos de la ley. Además, se reconocerán y valorarán los esfuerzos de los recicladores de base, mejor conocidos como "pepenadores", quienes desempeñan un papel fundamental en la gestión de los residuos en el país. De esta forma se incorpora el concepto de "reciclaje inclusivo".

El nuevo ordenamiento establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) será la encargada de formular y conducir la política nacional en materia de economía circular. Esta dependencia también tendrá la responsabilidad de elaborar el Programa Nacional de Economía Circular, que será de cumplimiento obligatorio, así como expedir las normas y estándares técnicos necesarios para garantizar el éxito de la implementación de la ley.

