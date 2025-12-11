Regresan las lluvias; 23 estados de México sufrirán por las condiciones del clima este 11 de diciembre

A través de su informe semanal la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el jueves 11 de diciembre, prevén el regreso de lluvias y chubascos en estados como Michoacán, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y otras 20 entidades del país.

Fue por medio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que la Conagua señaló que estas condiciones del clima se dan por la extensión del frente frío número 20 sobre el noreste del país, así como por canales de baja presión sobre el interior de nuestro territorio nacional.

¿Quién más siente que cuando cambia el clima, su nariz lo resiente? 🌤️👃 pic.twitter.com/mQrEP9aC97 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 14, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados de México lloverá este 11 de diciembre?

De acuerdo con los pronósticos del clima de la Conagua, será en estados como Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo donde se presentarán chubascos con lluvias puntuales fuertes a lo largo de este 11 de diciembre.

Por otro lado, se pronostican intervalos de chubascos y lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Edomex, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, CDMX y Tlaxcala.

Pronósticos de rachas fuertes de viento para el clima en México

En cuanto a los estados de México que se verán afectados por la presencia de fuertes rachas de viento, la Conagua mencionó que principalmente serán Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo los más afectados.

Por otro lado, se pronostica un oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec, lo cual podría dejar afectaciones por olas de hasta 2 metros de altura.

Estados afectados por heladas en México este 11 de diciembre

Los estados en los que se pronostican fríos extremos son Chihuahua y Durango, entidades que podrían tener temperaturas mínimas de hasta -10°C este jueves 11 de diciembre.

El resto de los estados afectados por frío son:

Baja California

Edomex

Tlaxcala

Puebla

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

El Tren Maya, obra que prometío “grandeza” | columna de Héctor de Mauleón

Pronósticos de calor en México para el jueves 11 de diciembre

Por último, se señaló que los pronósticos de temperaturas máximas están previstos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.