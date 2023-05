Peores marcas de yogurt, según estudio de Profeco

El yogurt es uno de los productos más consumidos en las mañanas tanto por adultos como por los pequeños en México, y aunque se tiene una idea saludable de él, algunas marcas tuvieron mala calificación por daños a la salud, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Después de realizar un estudio de calidad a 21 marcas de yogurt para beber, la Profeco halló que no todos los productos cumplen con lo que promocionan y sí en cambio afecta la salud y el organismo de los consumidores .

El estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y publicado en la Revista del Consumidor se basa en 537 pruebas a 21 productos que usan la denominación yogurt para beber naturales y con fresa o sabor a fresa.

El estudio señala que se encontró que aunque si bien algunas marcas no adicionan azúcar, sí edulcorantes; mientras que otras contienen menos proteína de la que establece la norma oficial. De acuerdo con la modificación a la norma oficial mexicana referida al nuevo etiquetado en los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, los productos con edulcorantes no son recomendables para niños.

¿Qué son los edulcorantes calóricos?

Según la Profeco, los edulcorantes calóricos son ingredientes que se adicionan para dar dulzor, por ejemplo: Acesulfame, aspartame, sucralosa y stevia.

¿Cuáles son los peores yogurts?

Los productos que no adicionan azúcar pero sí edulcorantes y, por ende, dañan a la salud de los pequeños son los siguientes:

-Lala Zero Yoghurt bebible con fresa sin grasa y sin azúcar añadido/228g

-Nestlé Svelty Yoghurt para beber bajo en grasa y sin azúcar añadido sabor a fresa/225g

-Vita Linea Yoghurt con fresa, bajo en grasa, sin azúcar añadida/217g



-Yoplait doble cero Yoghurt para beber natural sin grasa sin azúcares añadidos/242g

-Yoplait doble cero Yoghurt para beber sin grasa sin azúcares añadidos con fresa/242g

-Yoplait Griego Yoghurt para beber griego bajo en grasa sin azúcares añadidos con fresa/220g

-Yoplait Max Protein Yoghurt para beber estilo griego bajo en grasa deslactosado con fresa/330g

Además se observó también que los que tienen menos proteína son Danone Yoghurt para beber natural 220g, ya que contiene 1.57% de proteína, es decir, 49% menos del requerido por norma, que es de 3.1%. En tanto, Danone Bene Gastro Yoghurt para beber natural de 240g contiene 1.88% de proteína, 39% menos del requerido.

Entre otros aspectos, se examinaron nutrientes, azúcares, contenido neto, etiquetado, origen de la grasa, cantidad de bacterias benéficas y contenido de almidón.

En el caso del producto Danone Bene Gastro Yoghurt para beber natural/240g se encontró que adiciona azúcar, lo cual no debería ser si se dice “natural”. En todo caso debería ostentarse como yogurt natural con endulzantes.

