¡Para el pozolito! Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en septiembre
La secretaria Ariadna Montiel reveló el calendario de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre; programas con retrasos también se depositarán.
El pago correspondiente al quinto bimestre de la Pensión Bienestar se realizará del 1 al 25 de septiembre y el calendario aplicará para todos los beneficiarios de estos programa sociales, informó la secretaria Ariadna Montiel Reyes.
El pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar se realizará de manera directa a las tarjetas de los beneficiarios, con el objetivo de que lo gasten en lo que más necesitan y disfruten de las fiestas patrias.
Pensiones del Bienestar
¿Quiénes recibirán la pensión en septiembre?
La titular de la Secretaría de Bienestar señaló que el depósito se realizará a los beneficiarios de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar , Pensión Personas con Discapacidad y el Programa Madres Trabajadores.
Calendario para el pago de la Pensión Bienestar
- Lunes 1 de septiembre: A
- Martes 2 de septiembre: B
- Miércoles 3 de septiembre: C
- Jueves 4 de septiembre: C
- Viernes 5 de septiembre: D, E, F
- Lunes 8 de septiembre: G
- Martes 9 de septiembre: G
- Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K
- Jueves 11 de septiembre: L
- Viernes 12 de septiembre: M
- Lunes 15 de septiembre: M
- Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O
- Jueves 18 de septiembre: P, Q
- Viernes 19 de septiembre: R
- Lunes 22 de septiembre: R
- Martes 23 de septiembre: S
- Miércoles 24 de septiembre: T, U, V
- Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z
Fecha en que recibirán el pago atrasado los beneficiarios
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores que hayan recibido sus tarjetas en febrero de 2025, luego de registrarse entre octubre y noviembre de 2024, recibirán el pago de su beneficio este mes de septiembre luego de meses de retraso, sin embargo, este no será recíproco.
¿De cuánto es el monto de la Pensión Bienestar?
El monto de la Pensión varía dependiendo del programa social al que pertenezca, la lista es la siguiente:
- Pensión Bienestar de Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos
- Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos
- Pensión Madres Trabajadoras: Mil 650 a 3 mil 720 pesos bimestrales
