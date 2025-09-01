Oficial: Llega el primer frente frío del año y así afectará el clima en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el primer frente frío del 2025 ha llegado a México, ingresó durante la noche del domingo 31 de agosto y estará listo para cambiar el clima el lunes 1 de septiembre, justo en el regreso a clases.

Si bien el cambio de temperatura todavía no será muy drástico, comenzarán a sentirse las diferencias a comparación de las semanas anteriores, sobre todo porque las lluvias seguirán haciendo de las suyas en la mayoría de los estados.

Detalles del Frente Frío 1 en México

Según el SMN, una masa de aire frío que viene de Estados Unidos reforzará el sistema frontal número 1, mejor conocido como frente frío, afectando el noroeste de México y provocando rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, provocando un descenso considerable en la temperatura de los estados:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

En los otros estados de la República Mexicana también habrá una pequeña disminución en el clima, aunque no tan notoria como en las entidades mencionadas. Sin embargo, para los próximos días la sensación de frío irá en aumento.

Clima del 1 de septiembre: Así serán las lluvias

Por si fuera poco, este regreso a clases estará acompañado de fuertes lluvias en varios estados, por lo que se recomienda sacar a los niños con un buen suéter y, de ser posible, con un paraguas:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

