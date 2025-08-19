Lista de los municipios en los que llueve más el Edomex

¿Te tocó alguna inundación en el Edomex? En 2025, se han registrado la lluvia y las inundaciones más severas en la última década no solo en la Ciudad de México (CDMX), sino también en el Estado de México (Edomex). No obstante, existen seis municipios que resultaron ser los más afectados pues reciben la mayor cantidad de agua, entre ellos, Tlalnepantla y Ecatepec.

La temporada de lluvia de 2025 ha sido tan severa que ha provocado inundaciones que han paralizado el tráfico y que han causado que decenas de mexiquenses sufran daños en sus casas, pérdida de automóviles.

¿Por qué ha llovido tanto en el Edomex en 2025?

De acuerdo con expertos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las lluvias intensas son comunes en esta temporada de mayo a octubre; sin embargo, este año, las grandes cantidades de agua han caído en el Edomex, provienen del Golfo de México y del Caribe, que al combinarse con ciertas condiciones atmosféricas puede generar lluvias intensas.

La #CDMX reporta lluvias que han elevado el nivel reportado en el Sistema Cutzamala, sin embargo, las inundaciones también aumentaron y se volvieron algo de diario que afecta a millones de personas🚨#EsTendencia con @joseluismorag y @alemolinatv 👉 https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/lYc2oTy46C — adn40 (@adn40) August 19, 2025

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que las fuertes precipitaciones de esta temporada de lluvias se deben al aumento de la temperatura oceánica.

¿Cuáles son los municipios del Edomex más afectados por las lluvias en 2025?

Las lluvias de esta temporada han tenido tal volumen de humedad que han causado inundaciones severas en al menos seis municipios del Edomex.

Tlalnepantla

Naucalpan

Ecatepec

Texcoco

Nezahualcóyotl

Chalco

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

Según los expertos del Servicio Meteorológico Nacional es probable que la temporada de lluvia termine alrededor del 30 de septiembre.

Por esta razón, aún nos queda un mes en el que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante posibles tormentas e inundaciones, tanto en la CDMX como en el Edomex, sobre todo si vives en alguno de los municipios que reciben más cantidades de agua.

