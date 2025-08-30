Amenaza en el Pacífico por formación de dos ciclones tropicales en las próximas horas

Las lluvias no paran y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay dos zonas de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Alerta por posible formación de ciclones tropicales

De acuerdo con el SMN, la primera zona de baja presión se encuentra al suroeste de la península de Baja California a 1,440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y se podría desplazar al oeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Se prevé que en las próximas 48 horas la zona de baja presión incremente un 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico , es decir que los primeros días de la siguiente semana podrían ser más lluviosos.

Mientras que la segunda zona de baja presión está al sur de Puerto Ángel, Oaxaca y esta relacionada con la inda tropical número 28. Tiene un 30% de desarrollo ciclónico en las próximas horas y 80% dentro de 7 días.

¿Qué es un ciclón tropical?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres ( CENAPRED ) indica que un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes y giran en forma de espiral alrededor de una zona central y se dividen en diferentes categorías dependiendo de su intensidad:

Depresión tropical: vientos son menores a 63 km/h

Tormenta tropical: vientos entre 63 km/h y 118 km/h

Huracán: vientos con una velocidad mayor a los 118 km/h

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

La temporada de lluvias es un fenómeno natural que empieza a finales de mayo y termina hasta noviembre en algunas regiones del país y las autoridades prevén que las tormentas en gran parte de México se extiendan hasta finales de septiembre, sin embargo, no se tiene una fecha exacta.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos que emiten las autoridades para tomar previsiones en caso de fuertes lluvias.

