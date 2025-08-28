¡Cambiazo! Así son los nuevos billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos en México

Por motivos del primer centenario del Banco de México (Banxico), se anunció oficialmente que en este mismo 2025 se realizará la modificación y lanzamiento de nuevos los billetes en el país, esto con la finalidad de conmemorar a la banca central de toda la República Mexicana.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se informó que ahora, los nuevos billetes que salgan en circulación contarán con la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, esto como parte de la celebración de Banxico.

¿Cuáles serán los billetes de México que cambiarán por el aniversario de Banxico?

De acuerdo con lo señalado por Banxico, serán todos los billetes de las denominaciones actuales los que contarán con la modificación, por lo cual tanto el de 20, 50, 100, 200, 500 y mil pesos contarán con este nuevo “diseño”.

La leyenda que se le agregará a los billetes se podrá ver debajo del logo del Banco de México, el cual se encuentra en la parte inferior de los símbolos característicos de cada uno de éstos.

¿Cuándo salen a circulación los nuevos billetes de México?

Vale la pena mencionar que estos billetes estarán disponibles para todo el público en general, además de que se pueden conseguir por su valor nominal en las instituciones bancarias de la preferencia de cada persona.

Es por ello que actualmente ya se pueden encontrar estos billetes en el país, por lo cual solamente podría ser cuestión de tiempo el poder encontrar uno en circulación tanto en el día a día como en los cajeros automáticos.

¿Cuáles son los billetes dañados que ya no pueden circular en el país?

Con la información antes dada a conocer, es importante mencionar que algunos billetes dañados ya no pueden estar en circulación. Estos son los siguientes:

Billetes con mensajes políticos

Billetes con mensajes religiosos

Billetes con mensajes comerciales

Pese a ello, es importante recordar que los billetes rayados, rotos o manchados no pierden su valor, por lo cual podrán seguir en circulación a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Fecha de fundación de Banxico

Vale la pena mencionar que Banxico se fundó el 25 de agosto de 1925 en la Ciudad de México (CDMX) y desde entonces, ha fungido como la banca central de todo el país.

