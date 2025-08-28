¿Hay clases el 13 de septiembre Día de los Niños Héroes de Chapultepec?

La llegada de septiembre provoca dudas sobre los días de descanso para estudiantes y trabajadores. El noveno mes del año es clave en el calendario cívico de México, conmemorando varios días importantes en la historia nacional. Uno de estos días es el 13 de septiembre, fecha en que se recuerda la heroica defensa del Castillo de Chapultepec por parte de los cadetes del Colegio Militar, conocidos como los Niños Héroes.

Niños Héroes: ¿es festivo el 13 de septiembre? esto dice la SEP y la LFT

El Día de los Niños Héroes se celebra en México cada 13 de septiembre para conmemorar la valentía de seis jóvenes cadetes del Colegio Militar, quienes murieron defendiendo el Castillo de Chapultepec durante la intervención estadounidense de 1847. La gesta, protagonizada por Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, simboliza la resistencia y el patriotismo mexicano frente a una invasión extranjera.

A pesar de que el 13 de septiembre es una fecha importante para la historia de México, la LFT y la SEP no consideran este día como descanso obligatorio. Además, este 2025 la fecha cae en sábado, por lo que las y los estudiantes descansarán de todas formas.

¿Cuántos puentes hay en septiembre 2025?

Para septiembre de 2025 están contempladas dos fechas: martes 16 de septiembre por la Independencia y viernes 26 de septiembre por sesión de consejo técnico escolar (únicamente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria).

Días festivos restantes en 2025

Si bien el 13 de septiembre no es un día feriado oficial, aún quedan otras fechas importantes en el calendario para este año. Entre los días de descanso obligatorio restantes están:



Martes 16 de septiembre: Día de la Independencia

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: Revolución Mexicana (conmemoración del 20 de noviembre)

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Estos días de descanso representan oportunidades ideales para viajar, disfrutar en familia o simplemente desconectarte de la rutina.

