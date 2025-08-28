Nueva tarjeta “Solo Para Ti": Personas a las que va dirigida y lista de descuentos en compras

La economía familiar es uno de los temas más importantes en México en tiempos de inflación. Una nueva credencial de descuentos en tiendas llega para beneficiar a un sector de la población, se trata de la tarjeta Solo Para Ti.

El Sistema de Supermercados del ISSSTE lanzó una iniciativa que ofrece promociones exclusivas, te explicamos todos los detalles.

¿A quiénes va dirigida la tarjeta Solo Para Ti?

La nueva credencial de descuentos va dirigida a cualquier persona que realice sus compras en las tiendas SUPERISSSTE , además de pensionados, jubilados y adultos mayores.

Según lo informado, la credencial puede ser solicitada por personas de 18 años y más. No se necesita ser trabajador del ISSSTE para tramitarla, lo que las convierte en una excelente opción para todos los ciudadanos que buscan precios accesibles y productos de calidad.

¿Dónde tramitar la tarjeta Solo Para Ti?

El trámite es rápido, sencillo y sin costo: basta con acudir a cualquier sucursal de SUPERISSSTE y solicitarla, ya sea al pagar en caja o en el área de atención a clientes. Únicamente necesitarás proporcionar:



Nombre completo

Número telefónico

Correo electrónico

La entrega es inmediata, por lo que el cliente puede comenzar a disfrutar de los beneficios desde su primera compra.

Todas las tiendas están abiertas de 08:00 a 21:00 horas, por lo que puedes visitarlas en un horario amplio y conveniente. En este enlace puedes ubicar la más cercana a tu domicilio.

¿Qué beneficios tiene la tarjeta Solo Para Ti?

Esta credencial permite acceder a descuentos en productos esenciales como alimentos, artículos de higiene, limpieza y mucho más:



5% de descuento en todas las compras realizadas en tiendas SUPERISSSTE

10% adicional para adultos mayores que también cuenten con la credencial del INAPAM, sumando así un apoyo doble para este sector de la población

Acceso a promociones especiales en temporadas específicas

Posibilidad de pagar servicios sin comisión, lo que convierte a estas tiendas en un punto de conveniencia adicional

Así que ya lo sabes, no dejes pasar la oportunidad de tramitar la tuya.

