inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Así es la nueva modalidad de secuestro virtual dirigido a niños en el Edomex

Autoridades hacen un llamado urgente a padres de familia para que estén atentos y eviten que sus niños caigan en una nueva modalidad de secuestro virtual.

secuestro virtual niños.jpg
Canva
Actualizado el 26 agosto 2025 15:46hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Tania Itzel Vargas

¿Tienes hijos pequeños? Si la respuesta es sí, esta información te interesa, pues la Policía Cibernética alertó a los mexiquenses sobre una nueva modalidad de secuestro virtual que tiene en la mira a los niños en el Estado de México (Edomex).

La delincuencia ideó una nueva manera de engañar a los pequeños para poder extorsionar a los padres exigiendo hasta $100,000 pesos. Te contamos todos los detalles para que actúes y ayudes a tu familia a prevenir este delito.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La Policía Cibernética alerta por nueva modalidad de secuestro virtual de niños

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Policía Cibernética, emitió un comunicado urgente dirigido a los padres de familia de niños que viven en el Edomex para advertirles que los pequeños están siendo contactados por extorsionadores a través de redes sociales o videojuegos en línea.

La Policía Cibernética se encarga de implementar procedimientos de vigilancia, monitoreo y rastreo de la red de internet para la prevención y el combate de los delitos que se cometan usando medios electrónicos y tecnológicos.

¿Cómo engañan a los niños que caen en secuestro virtual?

De acuerdo con la Policía Cibernética del Edomex, los delincuentes tienen un nuevo modus operandi que pone en riesgo a las familias mexiquenses y su patrimonio.

Las autoridades advierten que los delincuentes contactan a los menores y se comienzan a ganar su confianza para obtener su información personal y de esta manera poder robar su cuenta de WhatsApp.

Después, los delincuentes llaman a los niños y se hacen pasar por su mamá, papá o un familiar que se encuentra en una emergencia, de esta manera, le convencen para salir de su casa, mientras lo mantienen en línea.

Mientras el niño está fuera de la casa y en comunicación con los delincuentes, estos aprovechan la oportunidad para contactar a los padres del menor y decirles que su hijo está secuestrado, a continuación, solicitan una fuerte cantidad de dinero como rescate que va de los 10,000 a los 100,000 pesos.

Así puedes prevenir el secuestro virtual

Para evitar caer en este tipo de delitos es importante que te mantengas atento a tus hijos y a las personas con las que juegan y comparten información. Sigue esta recomendaciones de la Policía Cibernética para proteger a tus hijos de la delincuencia:

  • Habla con tu hijo sobre los riesgos de hablar con desconocidos en internet
  • Ten un plan de emergencia
  • No compartas datos personales y asegúrate de que tus hijo tampoco lo haga
  • Usa control parental
  • Si crees que estás intentando realizar un secuestro virtual a tus hijos, no deposites dinero y contacta de inmediato a la Policía Cibernética

Para reportar incidentes o solicitar apoyo de las autoridades, puedes comunicarte al número telefónico: 722 275 8333 y al correo electrónico cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Edomex
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Tania Itzel Vargas

tania.vargas@tvazteca.com.mx