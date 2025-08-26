Así es la nueva modalidad de secuestro virtual dirigido a niños en el Edomex

¿Tienes hijos pequeños? Si la respuesta es sí, esta información te interesa, pues la Policía Cibernética alertó a los mexiquenses sobre una nueva modalidad de secuestro virtual que tiene en la mira a los niños en el Estado de México (Edomex).

La delincuencia ideó una nueva manera de engañar a los pequeños para poder extorsionar a los padres exigiendo hasta $100,000 pesos. Te contamos todos los detalles para que actúes y ayudes a tu familia a prevenir este delito.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La Policía Cibernética alerta por nueva modalidad de secuestro virtual de niños

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Policía Cibernética, emitió un comunicado urgente dirigido a los padres de familia de niños que viven en el Edomex para advertirles que los pequeños están siendo contactados por extorsionadores a través de redes sociales o videojuegos en línea.

En la #CibernéticaEdoméx ¡estamos para brindarte la asesoría correspondiente!

¡Comunícate!

📲 722 275 8333

📩 cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx pic.twitter.com/j6zruGdpPd — Policía Cibernética Estado de México (@PoliCiberEdomex) August 26, 2025

La Policía Cibernética se encarga de implementar procedimientos de vigilancia, monitoreo y rastreo de la red de internet para la prevención y el combate de los delitos que se cometan usando medios electrónicos y tecnológicos.

¿Cómo engañan a los niños que caen en secuestro virtual?

De acuerdo con la Policía Cibernética del Edomex, los delincuentes tienen un nuevo modus operandi que pone en riesgo a las familias mexiquenses y su patrimonio.

Las autoridades advierten que los delincuentes contactan a los menores y se comienzan a ganar su confianza para obtener su información personal y de esta manera poder robar su cuenta de WhatsApp.

Después, los delincuentes llaman a los niños y se hacen pasar por su mamá, papá o un familiar que se encuentra en una emergencia, de esta manera, le convencen para salir de su casa, mientras lo mantienen en línea.

Mientras el niño está fuera de la casa y en comunicación con los delincuentes, estos aprovechan la oportunidad para contactar a los padres del menor y decirles que su hijo está secuestrado, a continuación, solicitan una fuerte cantidad de dinero como rescate que va de los 10,000 a los 100,000 pesos.

Así puedes prevenir el secuestro virtual

Para evitar caer en este tipo de delitos es importante que te mantengas atento a tus hijos y a las personas con las que juegan y comparten información. Sigue esta recomendaciones de la Policía Cibernética para proteger a tus hijos de la delincuencia:

Habla con tu hijo sobre los riesgos de hablar con desconocidos en internet

en internet Ten un plan de emergencia

No compartas datos personales y asegúrate de que tus hijo tampoco lo haga

y asegúrate de que tus hijo tampoco lo haga Usa control parental

Si crees que estás intentando realizar un secuestro virtual a tus hijos, no deposites dinero y contacta de inmediato a la Policía Cibernética

Para reportar incidentes o solicitar apoyo de las autoridades, puedes comunicarte al número telefónico: 722 275 8333 y al correo electrónico cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

