Fecha y forma en la que será entregada la nueva CURP biométrica en 2025

A pocas semanas de haber iniciado la llamada prueba piloto para el trámite de la nueva Clave Única de Registro de Población ( CURP ) biométrica, autoridades del Registro Nacional de Población (RENAPO) dieron a conocer que será a partir de mediados de octubre que inicie la entrega de este nuevo documento.

Fue en conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) que Arturo Arce Vargas, director de la RENAPO, destacó que a partir del 16 de octubre de este 2025 las personas que hayan realizado el trámite podrán contar con el nuevo documento.

¿Cómo se entregará la nueva CURP biométrica?

A diferencia del anuncio inicial en el que se señaló que las personas deberían acudir a los módulos de atención por su nueva CURP biométrica, se dio a conocer que el documento será enviado vía correo electrónico a las personas que realizaron el registro.

Se señaló que el documento será enviado de manera digital con la finalidad de que la ciudadanía lo pueda descargar, imprimir y enmicar para presentarla como una credencial oficial ante los trámites e instancias correspondientes.

¿La CURP biométrica será obligatoria en México?

Pese al revuelo que se generó en relación a este nuevo documento oficial en toda la República Mexicana, es importante mencionar que no es obligatorio contar con esta nueva CURP .

Sin embargo, sí se sugirió que todos los mexicanos actualicen este documento oficial para contar con una base de datos más actualizada y la cual, pueda ser utilizada con fines de seguridad e identificación para la población en general.

¿Dónde hacer el trámite de la CURP biométrica en México este 2025?

Desde el anuncio de la nueva CURP biométrica el Gobierno de México dio a conocer que se habilitaron un total de 145 módulos en los que la población podría realizar el trámite, esto dentro de los diferentes estados de la República.

Los módulos más sencillos de ubicar se ubican en las oficinas de la RENAPO en la capital de cada estado del país, además de que se puede tramitar en cada Registro Civil de las diferentes demarcaciones de México.

¿Qué información solicita la nueva CURP biométrica?

Vale la pena mencionar que la nueva CURP biométrica contará con la siguiente información de cada ciudadano:

Huellas dactilares de ambas manos

Iris de ambos ojos

Firma electrónica

Foto de quien la solicita

