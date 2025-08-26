La forma en la que se tramita la cédula profesional en el cierre del 2025

La cédula profesional es un documento oficial expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP)que acredita legalmente a una persona para ejercer una profesión, fungiendo como una licencia que te permite practicar tu carrera. A diferencia del título académico, la cédula certifica que el profesionista cumple con los requisitos legales para ejercerla, sirviendo también como medio de identificación oficial y autorización para la sociedad.

A medida que se acerca el cierre del año, miles de profesionistas en México se preparan para concluir trámites esenciales, entre ellos, la obtención de la cédula profesional. La SEP ha simplificado y digitalizado el proceso, permitiendo que los interesados puedan realizar el trámite completamente en línea, checa los detalles.

Requisitos para la cédula profesional en 2025

CURP vigente

Firma electrónica del SAT válida (e.firma)

Pago en línea con tarjeta bancaria

Correo electrónico para recibir la cédula digital

Registro electrónico del título profesional (únicamente para títulos previos a 2018)

Procedimiento para tramitarla

Acceder al portal oficial https://www.gob.mx/cedulaprofesional

Da clic en “Tramita tu Cédula Profesional o duplicado en línea”

Completar formulario en línea con datos personales

Adjuntar documentos digitales solicitados

Realizar el pago en línea

Validar trámite con la firma electrónica

Descargar la cédula profesional digital que llegará al correo

¿Quién necesita la cédula profesional?

Es un requisito obligatorio para ejercer en profesiones como derecho, medicina, arquitectura, ingeniería, y muchas otras disciplinas. Se tramita después de obtener el título universitario.

Cabe destacar que la SEP estima que para 2025 se registrarán alrededor de un millón de títulos y se emitirán más de 800 mil cédulas profesionales digitales a nivel nacional, con trámites que ahora tardan máximo 15 días, una gran mejora respecto a los seis meses que solía tardar el proceso antes de la digitalización.

SEP Consulta de cédula tramite costo

Precio de la cédula profesional en 2025

El costo para el registro del título y expedición de cédula para licenciatura y técnico superior universitario es de 1,773 pesos. Puedes consultar todos los trámites de la Dirección General de Profesiones y sus precios aquí .

