Fecha en que pagarán la Pensión IMSS de septiembre a los adultos mayores

Los adultos mayores jubilados recibirán el pago de su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a septiembre el primer día del mes, de acuerdo con el calendario de programación de depósitos

Los pagos de la Pensión IMSS suelen realizarse al inicio de cada mes para sus pensionados y jubilados con el objetivo de que los derechohabientes planifiquen sus finanzas y no descuiden su calidad de vida.

¿Qué es la Pensión IMSS?

La Pensión IMSS es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales o al cumplir al menos 60 años de edad.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión IMSS?

Las pensiones se entregan al asegurado a los 60 años, cuando le ocurre un accidente de trabajo o padece una enfermedad y a los beneficiarios de un trabajador pensionado, al momento de su muerte.



Pensión del asegurado por la edad: Se basa en la cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado

Pensión por enfermedad: Cuando al trabajador le ocurre un incidente al realizar sus labores o padece una enfermedad

Pensión a beneficiarios: Se entrega a los beneficiarios de un trabajador o pensionado, al momento de su muerte

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión IMSS?

Original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía vigente

Comprobante de domicilio

Documento expedido por la institución de crédito en el cual se identifique el número de cuenta y CLABE

Copia certificada del acta de nacimiento

¿Me puedo jubilar antes de cumplir los 60 años?

El asegurado se puede jubilar antes de cumplir los 60 años a través de la opción Retiro Anticipado , siempre y cuando cuente con los recursos suficientes en su cuenta individual para contratar una renta vitalicia con una aseguradora y el monto de la pensión calculada sea mayor en un 30% a la que el gobierno garantiza. También deben estar de baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

