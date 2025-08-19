VIDEO: Apagón deja atrapados a usuarios en rueda de la fortuna de Cancún

Usuarios, en su mayoría turistas, quedaron atrapados en la rueda de fortuna que se encuentra en Plaza La Isla, en Cancún , Quintana Roo, luego de que se registrara un apagón en la zona hotelera.

Los turistas disfrutaban de un momento feliz a lado de sus familiares y amigos en la rueda de la fortuna cuando se cortó la energía eléctrica y quedaron atrapados por más de 30 minutos en las alturas. Lo que comenzó como un momento se diversión y hasta de relajación, ya que desde arriba hay una vista hermosa, terminó en crisis nerviosas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

Usuarios quedan atrapados en la rueda de la fortuna de Cancún

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del lunes 18 de agosto, de acuerdo con Protección Civil Municipal, después de que la electricidad falló en la zona hotelera. Aunque las plantas de emergencia entraron en funcionamiento, la rueda de la fortuna no operó con normalidad.

¿Cómo fue el rescate de los usuarios en la rueda de la fortuna de Cancún?

Familiares de los usuarios reportaron el incidente y rápidamente bomberos, elementos de Protección Civil Municipal de Cancún, la Policía Turística y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) pusieron en marcha un operativo para rescatar a las personas.

De acuerdo con los primeros reportes, en la rueda de la fortuna había al menos 19 personas, las cuales fueron rescatadas ilesas, algunas con crisis nerviosa.

Por instrucción de la Presidenta Municipal, @AnaPatyPeralta, elementos de la Policía Turística y del ERUM se sumaron a las labores de rescate de personas atrapadas en la rueda de la fortuna de Plaza La Isla. pic.twitter.com/Ltn2IXJ7o9 — SMSCyT de Benito Juárez (@PoliciadeCancun) August 19, 2025

Videos de rescate en rueda de la fortuna se vuelven viral

A través de sus redes sociales, Protección Civil de Cancún compartió un video del rescate de los usuarios , que se realizó de manera manual y con equipo especializado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

