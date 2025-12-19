Piloto de Magnicharters se encierra en cabina de avión con pasajeros a bordo en el AICM

Momentos de incertidumbre y tensión vivieron los pasajeros del vuelo 780 de la aerolínea Magnicharters que se disponían a viajar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Cancún, Quintana Roo alrededor de las 15:00 horas cuando el piloto del avión retuvo la aeronave encerrándose en la cabina antes de despegar. Servicios del aeropuerto realizaron protocolos de atención.

¿Por qué el piloto de Magnicharters se encerró en la cabina?

Según un video que circuló en redes, el piloto Edgar Macías González retuvo a los pasajeros del vuelo 780 a manera de protesta por irregularidades laborales y luego de que había sido notificado de su despido injustificado momentos antes de que se tenía programado el despegue.

"Nos deben más de cinco meses de salario, no nos dan uniformes, no nos dan ni siquiera cartas de navegación", afirmó el piloto a los pasajeros que grabaron el momento.

Informes indican que los pasajeros ya habían abordado cuando se le comunicó al piloto que había sido despedido, lo que provocó que este decidiera encerrarse en la cabina y solicitar a los usuarios paciencia porque no planeaba despegar hasta que negociara con el dueño de la aerolínea. El vuelo fue cancelado y horas más tarde el operador fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y se encuentra en la Agencia Federal de Investigación Civil.

AICM se pronuncia sobre piloto de Magnicharters

Cerca de las 21:00 horas el AICM emitió un comunicado sobre la situación que se vivió horas antes en el avión de Magnicharters:

Trascendió que varios empleados de la aerolínea también denunciaron falta de pagos y condiciones laborales.

