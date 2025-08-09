Requisitos y pasos para la inscripción a la Prepa en Línea SEP 2025
Si estás interesado en estudiar el bachillerato, aquí te compartimos los requisitos y pasos para inscribirte a la Prepa en Línea SEP 2025.
Para quienes están pensando en estudiar el bachillerato la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la nueva convocatoria para la Prepa en Línea y aquí te compartimos las fechas importantes y requisitos para que no te quedes sin estudiar.
El programa Prepa en Línea SEP se creó para ofrecer una opción flexible para quienes desean concluir sus estudios de bachillerato sin importar su edad o lugar de residencia.
Requisitos para la Prepa en Línea de la SEP
Así que si estas interesado en estudiar la Prepa en Línea SEP deberás cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener nacionalidad mexicana (no importa dónde vivas)
- Contar con certificado de secundaria terminada
- Dos correos electrónicos activos y personales que no se hayan utilizado en convocatorias anteriores
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Acta de nacimiento
Además, deberás responder un cuestionario de contexto socioeconómico y obtendrás un folio que tendrás que usar para entrar al curso propedéutico.
Para poder acceder a los materiales y trabajar en la plataforma es necesario contra con:
- PC Windows 10 o superior, Mac con MacOS 10.15 Catalina o superior
- En dispositivos móviles que tengan Android 5.0 o iOS 11 o superior
- Internet de 5 a 10 MB
- Navegadores Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox o Safari
- Bocinas y micrófono
- Google Workspace, paquetería Office 365 y Adobe
Pasos para el registro a la convocatoria para Prepa en Linea SEP
El registro para estudiar la Prepa en Línea SEP estará disponible del 18 al 29 de agosto de 2025 en el siguiente enlace y solo hay 30 mil lugares disponibles.
Tras inscribirte obtendrás tus claves de acceso del 3 al 7 de septiembre y deberás completar el curso propedéutico que se impartirá del 8 de septiembre al 5 de octubre.
Quienes obtengan las mejores calificaciones podrán continuar con el proceso. Los resultados se publicarán del 10 al 22 de octubre y en esas fechas se habilitará la página para subir los documentos antes mencionados.
¿Cuándo comienzan las clases en la Prepa en Línea SEP
Una vez que recibas tu matrícula podrás ingresar a la Generación 81 el próximo 27 de octubre de 2025.
