Los malos hábitos son parte muy importante para la salud, aunque a veces pasen desapercibidos o ignoremos que no son buenos, lo cierto es que tienen repercusiones en un corto, mediano o largo plazo y hay que prestarles atención para corregirlos, por eso te compartimos esta información sobre los malos hábitos que dañan tu memoria .

No dormir

Una de las peores cosas que le puedes hacer a tu memoria es no dormir, ya que esto hará que no descanses pero además te será más difícil pensar con claridad y acordarte de las cosas; cuando duermes bien, tu cerebro descansa.

Y es que al dormir, el cerebro “guarda” lo que aprendió en el día, pero si no lo haces, entonces podrías tener problemas para almacenar información. Hay que mencionar también que la falta de sueño está asociada con demencia .

Multitasking extremo

Si bien es cierto que el mundo actual nos obliga muchas veces a hacer cosas al mismo tiempo, por ejemplo, en un trabajo a veces es necesario hacer varias tareas a la vez, pero si se hace de manera muy constante, entonces puede haber riesgo para tu memoria .

El multitasking evita que puedas poner atención a una cosa, lo que aumenta el riesgo de cometer errores, pero además afecta tu memoria, ya que, en realidad no estás enfocándote ni prestando atención a lo que haces y así es más difícil que se almacenen las cosas.

Pasar mucho tiempo sentado

Sin duda, la actividad física es muy favorable para el cerebro, sobre todo cuando hay trabajo de coordinación, WebMD indica que hay un mayor riesgo de desarrollar demencia si las personas pasan mucho tiempo sentadas.

Tips para evitar la mala memoria

Comer comida chatarra

La comida chatarra y la comida rápida pueden ser muy ricos, pero vaya que no ayudan a la salud y no solo por la física, ya que, de acuerdo con el diario The Sun , esta clase de comida se relacionaron con una pérdida abrupta de memoria en los cerebros más viejos.

No leer

Tal vez la lectura no es un hábito que a todas las personas les guste, pero aunque no seas un ávido lector, es importante que leas un poco al menos de vez en cuando, ya que es un hábito que ayuda a activar el hipocampo, que es área del aprendizaje y la memoria.

