Estos son los beneficiarios que podrían obtener descuento del 50% en el recibo de la CFE

En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el beneficio del 50% de descuento en el pago del servicio de luz que se otorgaba a adultos mayores con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Esta decisión generó inconformidad en distintos sectores de la población, sobre todo en personas en situación de vulnerabilidad.

¿Por qué el PT planea descuento de la CFE?

Para revertir esa situación, la bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó en el Senado de la República una iniciativa que busca garantizar un descuento del 50% en el recibo de la luz para sectores específicos de la población.

La propuesta pretende reformar el artículo 4° de la Constitución, con el objetivo de que el suministro eléctrico sea considerado un derecho garantizado, seguro y continuo en México.

¿Quiénes serían beneficiados del descuento de la CFE?

De acuerdo con la propuesta legislativa, en caso de aprobarse, el descuento en las tarifas de la CFE aplicaría para:



Personas con discapacidad

Adultos mayores

Madres solteras

Personas en situación de pobreza extrema

El planteamiento busca que el apoyo sea permanente y no esté sujeto a cambios administrativos o presupuestales.

¿Qué pasa con la iniciativa en el Senado?

Aunque la iniciativa se mantiene en discusión dentro del Senado desde el año pasado, aún no hay una fecha concreta para su aprobación. El proyecto deberá pasar por comisiones, votación en el pleno y, posteriormente, ser ratificado en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Otros descuentos y subsidios vigentes en la CFE

Actualmente, aunque el beneficio del INAPAM fue cancelado, sí existen subsidios temporales aplicados en estados del norte del país debido a las altas temperaturas.

Durante 2024, los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit aplicaron apoyos económicos en el cobro de electricidad, medida que podría repetirse este 2025 en temporada de calor extremo.

