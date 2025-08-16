Tarjeta INAPAM ahora dará 14 mil pesos al mes a estos adultos mayores; pasos y requisitos

La tarjeta que entrega el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) es una de las más beneficiosas para este sector de la población, pues con ella las y los beneficiarios pueden acceder a descuentos en decenas de tiendas y servicios, así como al pago mensual de entre 9 mil y 14 mil pesos.

Y es que a través de diversos programas del mismo INAPAM, las personas de la tercera edad pueden acceder a pagos mensuales de miles de pesos, esto siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos esenciales.

¿Por qué la tarjeta INAPAM ahora dará 14 mil pesos a adultos mayores?

Será a partir de enero del próximo 2026 que las y los adultos mayores que cuenten con la credencial del instituto , comenzarán a recibir el pago mensual de entre 9 mil 367.50 y 14 mil 113.80 pesos, esto por motivos del incremento del salario mínimo en todo el país.

El pago por zonas en México, será el siguiente:

Zona de Salario Mínimo General: 9 mil 367.50 al mes

Zona Libre de la Frontera Norte: 14 mil 113.80 pesos

¿Cómo acceder al pago de 14 mil pesos con la tarjeta INAPAM?

Para poder acceder a los pagos mensuales antes mencionados, los adultos mayores deberán ingresar al programa Vinculación Productiva del INAPAM , el cual consiste en generar empleos bien remunerados para este sector de la población.

Es importante señalar que los empleos se pueden encontrar en el siguiente enlace oficial del instituto, los cuales no demandan cargas laborales extensas, además de que tienen horarios flexibles y demás beneficios y apoyos.

Requisitos para tramitar la credencial del INAPAM

Para poder contar con la credencial del INAPAM en este 2025, las y los adultos mayores deberán contar con 60 o más años cumplidos, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses de vigencia y una fotografía tamaño infantil.

Vale la pena señalar que el Gobierno de México señala que este trámite es completamente gratuito.

¿Dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

Las y los adultos mayores que quieran contar con su tarjeta de INAPAM correspondiente, deberán ingresar al siguiente enlace oficial del instituto para conocer los módulos más cercanos a su domicilio a los cuales pueden acudir para el trámite.

