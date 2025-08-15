Corre a tramitarla: Descuentos y beneficios de la tarjeta del INAPAM en Walmart y tiendas de autoservicio

Como parte del fortalecimiento de ayuda para las y los mexicanos de la tercera edad, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) dio a conocer que ahora los beneficiarios podrán acceder a un descuento especial en tiendas de autoservicio como Walmart y Bodega Aurrera.

Fue a través de su página web oficial, que se informó que los adultos mayores ahora podrán acceder a descuentos de hasta el 30% en los departamentos de salud, vestido y hogar, esto dependiendo de la zona y tienda de autoservicio en cuestión.

¿Qué descuento tiene la tarjeta del INAPAM en Walmart?

De acuerdo con lo señalado por el documento oficial del INAPAM , las y los beneficiarios pueden acceder a un descuento en salud y hogar en Walmart, esto dependiendo de las sucursales en cuestión.

Los beneficios en la tienda son:

Descuento del 20% en Devlyn de Walmart Lagos de Moreno

Descuento del 20% en Fraiche de Walmart de El Edén en Durango

Descuento del 20% en Fraiche de Walmart de Perinorte de Cuautitlán Izcalli, Edomex

Descuento del 20% en Fraiche de Walmart de Super Center Calandrias en Zapopan

Descuento del 20% en Fraiche de Walmart de Plaz Real en Monterrey

¿Qué descuento tiene la tarjeta del INAPAM en Bodega Aurrerá?

En cuanto a los descuentos que se pueden encontrar en la Bodega Aurrerá con la credencial del INAPAM , están los siguientes:

Descuento del 20% en Devlyn de la Bodega Aurrerá de Tulyehualco en Iztapalapa, CDMX

Descuento del 20% en Fraiche de Bodega Aurrerá de Etzatlán en Venustiano Carranza, CDMX

Descuento del 20% en Fraiche de Bodega Aurrerá Los Reyes y La Paz en La Paz, Edomex

Descuento del 10% en Platería Ley-Venta de Regalos dentro de la Bodega Aurrerá de Colonia Nueva Morelos en Tulancingo, Hidalgo

Descuento del 20% en Fraiche de Bodega Aurrerá de Morelos en Cuernavaca

Requisitos para tramitar la credencial del INAPAM este 2025

Para que las personas puedan ser beneficiarias de la tarjeta INAPAM en este 2025, deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales son los siguientes:

Tener 60 o más años de edad

Acta de nacimiento

Identificación vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses de antigüedad)

Fotografía tamaño infantil

¿Cómo tramitar la tarjeta del INAPAM este 2025?

Para poder realizar el registro y contar con la credencial del INAPAM que da los beneficios y descuentos antes mencionados en Walmart, Bodega Aurrerá y demás, los adultos mayores deben acudir al módulo de atención correspondiente.

Los módulos del instituto se pueden encontrar ingresando al siguiente enlace oficial del Gobierno de México.

