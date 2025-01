Mujeres con Bienestar 2025: Qué hacer si no recibí el mensaje de confirmación para entrega de tarjeta

Ya comenzó la entrega de la tarjeta a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2025 y si no has recibido el mensaje de confirmación te decimos qué hacer para que no te quedes sin el apoyo.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel dio a conocer que todas las mujeres que se registraron en el programa recibirán un mensaje de texto para darles información sobre el día, hora y lugar donde se les entregarán las tarjetas del bienestar.

¿De cuánto es el apoyo de Mujeres con Bienestar?

Las beneficiarias de entre 60 y 64 años que se inscribieron al programa Mujeres con Bienestar recibirán 3 mil pesos bimestrales.

Quienes se inscribieron en octubre comenzarán a recibir los mensajes de texto en enero, mientras que las que se registraron en noviembre recibirán la información en febrero de 2025.

¿Qué hacer si no recibo el mensaje para la entrega de tarjetas del Bienestar?

Existe una posibilidad de que no recibas el mensaje de texto con la información para recibir la tarjeta del Bienestar, si este es tu caso te decimos qué debes hacer.

Si te inscribiste en los meses de octubre y noviembre y no recibes el mensaje de confirmación de entrega de la tarjeta del Bienestar deberás comunicarte a la dependencia para que los servidores de la nación te indiquen dónde, cuándo y a qué hora podrás ir por la tarjeta personalizada.

Puedes marcar a la línea de Bienestar 800-63-94-264 o si lo prefieres, puedes ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar donde estará disponible un buscador para que a través de su CURP puedas conocer el día, hora y lugar de la recepción de la tarjeta.

Fechas y requisitos para inscribirse a Mujeres con Bienestar 2025

También se dio a conocer que en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, las mujeres podrán registrarse en el programa . Deberán cumplir con los siguientes documentos:

Formato Único de Bienestar (FUB)

Credencial para votar vigente

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

