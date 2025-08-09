A lo Mad Max, transportistas modifican tráilers para evitar asaltos en carreteras de México

Ante la falta de acciones por parte de las autoridades para combatir el robo y asaltos en las carreteras de México, transportistas han comenzado a modificar sus unidades con la finalidad de evitar ser víctimas de la delincuencia organizada en tramos carreteros señalados como foco rojo de inseguridad.

Recientemente a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir imágenes y videos que muestran las adaptaciones que los choferes le han colocado a los estribos de sus tráilers para evitar robos y asaltos.

Los asaltos en carretera se han convertido en un grave riesgo para los mexicanos [VIDEO] El tema de los asaltos en carretera se ha convertido en uno de los grandes problemas de seguridad en México, con actos más violentos cada día.

Transportistas modifican sus tráilers para evitar robos en carreteras de México

Por lo que se puede ver en las imágenes y videos compartidos en las plataformas de redes sociales, los transportistas en México han optado por colocar clavos afilados y demás objetos punzocortantes en las escaleras que sirven para subir a la unidad en cuestión.

Esto lo hacen con la finalidad de evitar que delincuentes puedan realizar sus cometidos, los cuales van desde asaltos por dinero en efectivo y celulares, hasta el robo total de los tráilers de carga pesada que circulan en diferentes carreteras del país.

Carreteras de México con más casos de robo a transportistas

De acuerdo con las denuncias que se han hecho sobre casos de robos, asaltos y secuestros contra transportistas en las carreteras de México, algunos de los puntos considerados como focos rojos por inseguridad son los siguientes:

Autopista México-Puebla

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Veracruz

Arco Norte

Transportistas denuncian falta de seguridad por parte de las autoridades

Vale la pena mencionar que los casos de inseguridad en carreteras del país se han incrementado en los últimos seis años, motivo por el cual transportistas de varios estados de México han realizado bloqueos y manifestaciones para exigir mayor seguridad en estos tramos carreteros.

