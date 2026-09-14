¿El fin del Reino Unido? Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para buscar independencia de la corona

¿Se acerca el fin del Reino Unido como lo conocemos? John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michille O’Neill, primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, firmaron y lanzaron una declaración conjunta en donde reafirmaron su interés por independizarse de la corona.

De acuerdo al comunicado que emitieron este lunes 14 de septiembre, los líderes con tendencias independentistas (algo que no ocurría desde 1999) aseguraron que sus naciones tienen derecho a tener mayores ambiciones, es decir, mejores oportunidades económicas y “una voz” para decidir sobre su futuro.

“Para las personas que observan en estas islas (y para quienes observan en todo el mundo) no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”, se pudo leer.

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Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren volver a ser parte de la Unión Europea

Aunque el Brexit se votó en 2016, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se concretó en 2020 y desde entonces las tensiones se han incrementado, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte no estuvieron de acuerdo totalmente con la decisión.

Es por eso que en la declaración de este día, los primeros ministros aseveraron que el futuro de sus naciones está en reincorporarse a la Unión Europea y, con esto, establecer el derecho de autodeterminación de los pueblos.

“Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación. Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, puntualizaron.

Asimismo, dejaron en claro que ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia y el mandato que les exigen sus pueblos.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para dejar atrás políticas del Reino Unido

Los tres políticos, así como sus partidos, se comprometieron a trabajar en cooperación para marcar una “diferencia real” en el camino a la independencia:

Economía fuerte y justa : rechazan el modelo económico de Whitehall

: rechazan el modelo económico de Expandir los recursos energéticos y que estos ayuden a las necesidades del pueblo

y que estos ayuden a las necesidades del pueblo Europa y cooperación internacional: culpan al Brexit de dañar la economía y reafirman la intensión de reincorporarse a la Unión Europea

Finalmente, pidieron al Gobierno Británico prepararse, planificar y facilitar los cambios constitucionales que la independencia de las naciones requiere. Por su parte, el Partido Laborista acusó a Plaid Cymru, el Partido de Gales, de querer destruir a la Gran Bretaña.

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