Andy Burnham es el nuevo primer ministro de Reino Unido tras recibir la invitación del rey Carlos III para formar el gobierno durante este lunes 20 de julio. Este cambio se dio después de la renuncia formal de Keir Starmer.

El nuevo líder político de Reino Unido se reunió con el monarca en el Palacio de Buckingham sólo días después de ser declarado el máximo representante del Partido Laborista donde recibió un amplio apoyo de diputados, lo que evitó llegar a las elecciones.

“El muy honorable Andrew Burnham aceptó la oferta del rey y le besó las manos al ser nombrado primer ministro y primer lord del Tesoro”, se pudo leer en el comunicado de la monarquía británica.

“We will take power out of here and carry it into every postcode in the land”



Andy Burnham announces he will set out “a 10-year plan for Britain” in his first speech outside Downing Street



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Andy Burnham prometió un nuevo modelo político y económico en Reino Unido

Previo a ser designado como el 59º primer ministro en la historia del país europeo, el líder laborista adelantó que irá por un nuevo modelo político y económico que pueda “dar a la gente algún respiro y alguna ayuda con el coste de vida”.

No obstante, no se reveló ningún nombre o al equipo que lo ayudarán a llevar a cabo sus acciones de gobierno, aunque sí reiteró el exalcalde de Manchester que cambiarán las cosas y mejorarán más que en los últimos 40 años, por lo que adelantó que irá por un plan de 10 años.

“No hemos sido lo bastante buenos y tenemos que hacerlo mejor (...) vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años”, refirió en una conferencia de prensa donde, también, declaro ser consciente de la inestabilidad política que viven.

La renuncia de Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido

El pasado 22 de junio Keir Starmer anunció no sólo su retiro como primer ministro, sino también como líder del Partido Laborista tras perder el apoyo de su grupo parlamentario.

Pese a esto, recordó que en 2024 ganó con “una mayoría aplastante”, pese a que, años atrás, tuvieron una derrota histórica que llevó a cambiar todo dentro del partido.

Con este cambio, Burham se convierte en el cuarto primer ministro en el reinado de Carlos III, quien asumió la corona desde 2022.

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