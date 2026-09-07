Extrema derecha logra triunfo en Alemania con Ulrich Siegmund: ¿Qué es AfD y qué sigue en Europa?

Alemania vive un cambio de paradigma, luego de que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) obtuviera el 44.2% de los votos en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

El triunfo estuvo encabezado por el líder regional del partido, Ulrich Siegmund, quien a sus 35 años es la figura central de la extrema derecha que impulsa políticas antimigrantes, además de ser afín a políticos como Donald Trump, así como proRusia.

🇩🇪 La ultraderecha gana terreno en Alemania



El partido #AfD obtuvo 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, casi el doble que en la elección anterior. Aunque no logró la mayoría absoluta, el resultado muestra su creciente fuerza política



Juliana González (@JuliGo4), corresponsal de… pic.twitter.com/b7dFJUljuY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 7, 2026

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Pese a su gran triunfo, este instituto político no obtuvo la mayoría absoluta (pues tendrá 39 de los 83 escaños del Parlamento regional) y ahora tendrá que realizar acuerdos políticos para gobernar. Ya han adelantado que se reunirá con la Unión Cristianodemócrata.

“Vamos a hablar (con otros partidos), por supuesto, aunque no vamos a vendernos. Y ese es el mensaje central que debe llegar a Berlín, que hay temas no negociables como la inmigración”, explicó en conferencia de prensa tras los resultados de las elecciones.

¿Quién es Ulrich Siegmund, ganador en Alemania con un partido de extrema derecha?

Siegmund nació en 1990 en Havelberg, ubicado al este de Alemania, una región que por años fue parte de la Unión de República Soviéticas Socialistas (URSS), pero que con el paso de los años, tras la caída del muro de Berlín, vio el nacimiento de los partidos de extrema derecha y hoy es parte de este bastión.

Ulrich estudió Psicología Económica y Administración de Empresas, desde 2014 trabaja en marketing, pero desde 2016 está en la política cuando se volvió diputado regional con el AfD. Especialistas apuntan que su crecimiento se ha dado gracias al uso de redes sociales como TikTok; sin embargo, es investigado ya que se rodea de presuntos simpatizantes del nazismo.

Su mensaje y sus políticas siempre han ido a favor de la seguridad, identidad nacional, inmigración y recuperación de la soberanía alemana, aunque después de la pandemia por COVID-19 se radicalizó.

¿Cómo nació el AfD y qué le espera a Europa?

Alternativa para Alemania fue fundado en 2013 como una fuerza contraria a la Unión Europa, específicamente al uso del euro como moneda en el país, así como a los rescates financieros durante la crisis económica que vivieron años atrás.

A lo largo del tiempo que ha durado en el panorama político, este partido se ha consolidado como uno de los mayores críticos a la migración en Europa (especialmente de personas de América Latina, Asia y África). Esto fue de la mano con su cambio de ideología, ya que pasaron de ser partido democrático de derecha a ser de extrema derecha, aceptado por ellos mismos.

El partido representa la señal más clara del avance de la extrema derecha en Alemania, algo que no pasaba desde antes de la Segunda Guerra Mundial y que ha puesto a Alemania en vigilancia.

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