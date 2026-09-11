Ella era la princesa Astrid de Noruega, quien murió a los 94 años

La Casa Real de Noruega informó a través de un comunicado que la princesa Astrid falleció a los 94 años destacando que fue muy leal y siempre desempeño sus funciones con compromiso y un espíritu contagioso.

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¿De qué murió la princesa Astrid de Noruega?

Cabe recordar que la última aparición de la princesa Astrid fue el pasado miércoles durante el funeral de Estado que se llevó a cabo en Oslo por la muerte del rey Harald V.

El pasado 4 de agosto fue dada de alta luego de permanecer hospitalizada por problemas en el corazón, le implantaron un marcapasos y solo había acudido al hospital Rikshospitalet de Oslo para despedirse de su hermano. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su deceso.

¿Quién fue la princesa Astrid?

La princesa Astrid nació el 12 de febrero de 1932 y en 1940 junto con sus padres el entonces príncipe heredero Olav y la princesa Märtha de Suecia; y sus hermanos, Harald y Ragnhild cruzaron la frontera noruega tras la ocupación de la Alemania nazi.

Además, fue primera dama de Noruega y mano derecha de su papá el rey Olav cuando tenía 22 años y falleció su madre. Sirvió al país y realizó innumerables viajes y actos oficiales.

En 1960, la princesa anunció su compromiso con el regatista y medallista olímpico Johan Martin Ferner y un año después de casaron en la iglesia de Asker. Ni el párroco ni el obispo del recinto quisieron oficiar la ceremonia porque Ferner era divorciado y fue el obispo Nidaros quien lo hizo.

En 1962 nació su primera hija Cathrine, después Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian. Johan Martin siempre se mantuvo fuera de foco y solo asistía ocasionalmente a eventos importantes y falleció el 24 de enero de 2015.

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