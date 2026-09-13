Regresa el sarampión a Estados Unidos; se incrementan muertes y contagios

Una mujer adulta murió a causa del sarampión en Pensilvania, Estados Unidos, y con ella ya suman por lo menos tres defunciones a causa de la enfermedad, cuyo brote ya contabiliza más de 3 mil contagios.

De acuerdo con Jefferson County Coroner, oficina administrativa del condado en Pensilvania, la mujer, que tenía tan solo 40 años, no había sido vacunada contra el virus y perdió la vida después de que presentara complicaciones del sarampión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pensilvania enfrenta brote de sarampión

El Departamento de Salud de Pensilvania confirmó la muerte de la mujer y señaló que en el estado suman ya 676 casos confirmados en 37 condados. Respecto a los hospitalizados, estos son 124 en lo que va del año y la mayoría no contaba con el esquema completo de vacunación.

Sarampión en Estados Unidos

Tomando como base que hasta el momento se registran 3 mil 300 contagios de sarampión en lo que va del 2026, Estados Unidos se enfrenta a uno de los mayores brotes, enfermedad que ya se consideraba erradicada en 2000.

¿Qué se sabe del epicentro del brote de sarampión?

El condado de Lancaster es señalado como el epicentro del actual brote de sarampión, ya que los dos primeros vinculados con la enfermedad (quienes fallecieron) son de dicha región.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.