Tensión por nuevo ataque a buque de Irán en el estrecho de Ormuz; hay un muerto

Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas en un ataque perpetrado este domingo contra un buque mercante iraní cerca de la isla de Hengam, en el golfo Pérsico, en medio de la nueva escalada entre Teherán y Washington en el estrecho de Ormuz.

El buque fue atacado esta madrugada en la zona situada entre la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz, en la ciudad iraní de Qeshm, según informó el gobernador de la ciudad, Hosein Amir Teimuri, en declaraciones recogidas por la televisión estatal.

Sin embargo, el funcionario no dio más datos sobre el incidente ni sobre su posible autoría y agregó que “se anunciarán más detalles posteriormente”.

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¿Qué pasa en el estrecho de Ormuz?

Desde principios de septiembre se ha producido un importante intercambio de ataques contra petroleros entre Irán y Estados Unidos, en medio de la escalada de tensión en torno al estrecho de Ormuz.

Este sábado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían impedido el paso de 100 barcos comerciales hacia o desde puertos iraníes durante los primeros dos meses del bloqueo marítimo a la República Islámica.

CENTCOM forces have redirected 100 commercial vessels over the past 60 days since America 🇺🇸 resumed the steel wall blockade against Iran. ZERO ships have passed through the blockade without U.S. forces allowing. American service members remain laser focused on this mission. pic.twitter.com/tIV2fvtuG6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 12, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, con ataques contra instalaciones nucleares, militares y civiles del país persa que han causado más de 3 mil 400 muertos, entre ellos decenas de altos cargos, incluido el líder supremo, Alí Jamenei.

El conflicto continúa pese a los esfuerzos regionales para alcanzar un acuerdo de paz, mientras EUA mantiene un severo asedio naval contra Irán en respuesta al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz impuesto por la República Islámica.

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