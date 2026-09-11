Sacudida energética global: Hutíes de Yemen toman estrecho de Bab el-Mandeb

Los rebeldes hutíes tomaron el control del distrito de Dhubab, en la costa suroccidental de Yemen y cerca del estrecho de Bab el Mandeb, y avanzaban hacia la estratégica isla de Mayun, también conocida como Perim.

Los combatientes hutíes llegaron a Dhubab desde Moca, la ciudad portuaria del mar Rojo que habían capturado el jueves por la tarde, prolongando así un rápido avance a lo largo de la costa occidental de Yemen.

Asimismo, señalaron que dichas fuerzas intentaban ahora llegar a Mayun, isla situada en el centro del estrecho de Bab el Mandeb, cuya toma otorgaría al grupo el control sobre una vía vital para la economía mundial.

La zona de Dhubab, a 50 kilómetros de Bab el Mandab, alberga una base militar y una pista de aterrizaje de aviones militares de las fuerzas de la Resistencia Nacional, otra fuerza leal al Gobierno reconocido y respaldado por una coalición militar capitaneada por Arabia Saudí.

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La isla de Mayun, estratégica

El control de Mayun, por su parte, proporcionaría una posición estratégica privilegiada con vistas al estrecho y a sus accesos hacia el mar Rojo, el golfo de Aden y el océano Índico.

Los rebeldes lograron ayer el control de toda la provincia de Al Hudeida después de hacerse con el distrito de Hays. Tras esa ofensiva, las fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente se replegaron hacia el sur.

También consiguieron avanzar por la zona costera de Al Jauja y acabaron tomando Moca, ciudad portuaria estratégica en el mar Rojo.

Los hutíes, además, se apoderaron de las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor, en el archipiélago de Hanish, en una operación que incluyó ataques con misiles balísticos desde el continente y el envío de combatientes por barco.

No se ha hablado mucho pero estamos más cerca que nunca de un fuerte aumento del precio del petróleo.



Toda una sacudida energética global.



El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí (clave para sustituir la ruta de Ormuz) atacado por los hutíes.



Además, hoy se han hecho con el… pic.twitter.com/dgtTRBkrJp — Néstor Siurana (@NestorSiurana) September 11, 2026

Tras esos avances, los insurgentes afirmaron este jueves que la navegación por el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb es “segura” y que el comercio internacional se desarrolla con normalidad, en declaraciones del portavoz y jefe negociador hutí, Mohamed Abdulsalam.

Esta versión contrasta con la postura del gobierno yemení internacionalmente reconocido y de sus aliados, que acusan al grupo de amenazar la seguridad regional y el tráfico marítimo internacional.

Por su parte, el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, afirmó que las victorias de sus aliados los hutíes del Yemen complacen a su país.

Ataques en zona declarada de “aniquilación”

El Ejército del Yemen, compuesto de fuerzas conjuntas leales al gobierno internacionalmente reconocido, anunció que su fuerza aérea había comenzado a bombardear una zona previamente declarada de “aniquilación” cerca de la ciudad de Moca, en el mar Rojo.

Esta advertencia prohíbe el tránsito de civiles por dos carreteras mientras se llevan a cabo las operaciones militares, en medio de la intensificación de los combates a lo largo de la costa occidental del país y los avances de los hutíes.

El portavoz del Ejército yemení, Majed al Nazili, instó en un breve comunicado a la población civil a evitar las carreteras que conectan Taiz con Moca y Moca con Dhubab, señalando que ambas rutas estaban sujetas a restricciones debido a las operaciones militares en curso.

“Los civiles no deben utilizar las carreteras restringidas hasta nuevo aviso”, declaró Al Nazili.

El portavoz había precisado los límites de dicha zona de “aniquilación” en un comunicado anterior, emitido la noche del jueves, advirtiendo de que el Ejército tiene la intención de emplear “todo tipo de armas” para eliminar a los hutíes que operan en el área que domina la costa meridional del mar Rojo.

Los hutíes son un movimiento apoyado por Irán, que desde hace más de una década controla amplias zonas del oeste de Yemen y está en guerra contra el gobierno internacionalmente reconocido, respaldado por Arabia Saudita.

El estrecho de Bab el Mandeb ha cobrado aún más importancia desde que arrancó a fines de febrero la guerra en Irán, con los ataques de Estados Unidos e Israel.

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